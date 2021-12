Therapiehund Winnie bringt Freude ins Pflegeheim

Im Rahmen des bundesweiten Projekts "Miteinander – Füreinander" bietet der Malteser Hilfsdienst unter anderem Hundebesuche in Pflegeheimen an. Die Bewohner in der Diakonie Wendelstein warten immer schon gespannt, wenn Therapiehund Winnie kommt.