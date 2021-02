Schwäbischer CSU-Politiker Theo Waigel gegen Corona geimpft

Den Impftermin am Mittwoch hatten Theo Waigel und das Landratsamt seines Heimatlandkreises Günzburg öffentlich gemacht. Er habe sich nicht vorgedrängelt, sagte Waigel dem BR. Er habe sich genau zu dem Zeitpunkt zur Impfung angemeldet, zu dem er wegen seines Alters von 81 Jahren dran sei.

Impfung fühlte sich für ihn harmlos an

Bei der Corona-Impfung habe alles fabelhaft funktioniert, sagte der CSU-Politiker unmittelbar danach. Es sei die harmloseste Impfung gewesen von den vielen, die er schon bekommen habe. Waigel erzählte, dass er seine allererste Impfung 1941 auch schon in Krumbach erhalten habe. Dass habe er in seinem Impfpass nachgelesen.

Zuversicht für die zweite Jahreshälfte

Waigel hofft, dass bald der notwendige Impfstoff zur Verfügung steht, um alle Impfwilligen zu impfen. Dann sei er zuversichtlich, dass die größten Probleme in der zweiten Hälfte dieses Jahres bewältigt seien und man sagen könne: "Wir haben die Pandemie überwunden."

Differenzierte Regelungen für Freiheiten nach Impfung

Auf die Frage, ob Geimpfte mehr Freiheiten haben sollten, sagte Waigel, dass er persönlich für sich nicht darauf pocht. Aber grundsätzlich könne er sich vorstellen, dass man für Geimpfte etwa in Museen, Theatern oder Gaststätten "zu differenzierten Regelungen kommt", sofern es dort noch gewisse Beschränkungen gibt.

Corona-Schulden aus Waigels Sicht nicht besonders problematisch

Nach seiner Impfung in Krumbach äußerte sich Theo Waigel auf Nachfrage des BR auch zur aktuellen Finanz- bzw. Schuldenlage auf Bundesebene in Zusammenhang mit Corona. Er sagte, dass aus seiner Sicht die Wiedervereinigung eine höhere finanzpolitische Belastung mit sich gebracht hat. Die jetzige Schuldenhöhe sei nicht so problematisch wie damals. Der CSU-Politiker war selbst von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister.

Waigel sagt Wirtschaftswachstum nach der Pandemie voraus

Waigel ist zuversichtlich, dass nach dem Ende der Pandemie ein kräftiges Wirtschaftswachstum stattfinden wird. "Ich bin da optimistisch", sagte er. Die Staatsschulden, die im Moment gemacht werden müssen, seien nicht so tragisch. Denn für die Schulden seien im Moment keine Zinsen zu zahlen. Langfristig sei es allerdings wichtig, einen Plan zu haben, um die Schulden zu reduzieren.

