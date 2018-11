Themenwoche Gerechtigkeit: Wie gerecht sind Schulnoten?

Johannes Jung weiß, wovon er redet. Der Bildungsforscher von der Würzburger Julius-Maximilians-Universität hat nach dem Studium und vor der wissenschaftlichen Karriere zehn Jahre an verschiedenen Grundschulen gearbeitet. Jung hat Aufsätze und ein Fachbuch zum Thema "Schülerleistungen erkennen, messen, bewerten" publiziert. Ein berufener Mund also, der da sagt:

"Gerechte Schulnoten gibt es nicht." Johannes Jung, Bildungsforscher Universität Würzburg

Bildungsforscher Jung: Schulnote als nicht zwingend gerechtes "Etikett"

Wie meint der Bildungsforscher das? In etwa so: Statt einer "objektiv gerechten" Bewertung sei eine Schulnote stets nur ein "Etikett, das einem Schüler nach einer Leistungsmessung aufgeklebt wird". Zahlreiche Studien hätten gezeigt, dass dieser Prozess der Leistungsmessung von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, die mit der eigentlichen Leistung des Schülers wenig zu tun haben. Das fange bereits damit an, dass jeder Lehrer anders beurteilt, so Jung. jede Benotung sei eben subjektiv.

Mangelnde Alternativen für eine "gerechte" Benotung

Echte Alternativen für eine "gerechtere" Messung und Beurteilung von Schülerleistungen sieht Johannes Jung allerdings nicht. Ein wortreiches Gutachten beispielsweise, das in Form eines stetig fortgeschrieben "Lerntagebuchs" die Leistungen der Schüler verzeichnet und dabei auch Faktoren wie die Familiensituation berücksichtigt, sei nicht automatisch objektiver.

"Ein Wortgutachten ist nicht automatisch gerechter als ein System, das Noten von 1 bis 6 vergibt." Johannes Jung, Bildungsforscher Universität Würzburg

Wäre eine Schule ohne Noten gerechter?

Ein radikaler Weg wäre die völlige Abkehr davon, Schülerleistungen durch Noten zu bewerten. Johannes Jung formuliert im Konjunktiv "das könnte funktionieren", um gleich ein großes "Aber" hinterherzuschicken. Denn: Die Institutionen, die der Schullaufbahn nachgelagert sind, also Universität oder Arbeitgeber, wählen die Bewerber eben genau nach Schulnoten aus - und nicht nach eigenen Testverfahren. Die Selektionsfunktion der Schulen in der Gesellschaft sei deshalb ungebrochen, so Jung.

Der wissenschaftliche Rat: Noten nicht überbewerten

Was bleibt also, um wenigstens ein Stück mehr Gerechtigkeit in das Benotungssystem einfließen zu lassen? Johannes Jung rät den Lehrern: Sie sollten Noten nicht überbewerten, sondern stattdessen "klein machen" - und zwar in dem Sinne, den Noten "die Bedeutung zu nehmen". Im Alltag könne dies im Einzelfall sogar bedeuten, mehr Noten zu vergeben. Wenn dann ein Kind eine schlechte Note bekomme, bedeute das: Diese Note war lediglich für dieses eine spezielle Thema. Und morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus.