Themen für Kulturhauptstadtbewerbung Nürnberg stehen

Themenfindung langer Prozess

Die Grundlagen für diese Themen wurden in einem ausführlichen Prozess in den zurückliegenden Monaten erarbeitet: Kunst- und Kulturschaffende, städtische und nicht-städtische Institutionen, Vereine, Initiativen und nicht zuletzt zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Stadtgesellschaft arbeiteten zusammen und brachten ihre Ideen, Meinungen und Wünsche in die Themenfindung ein, so ein Sprecher des Bewerbungsbüros.