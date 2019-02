Thema Nachhaltigkeit: Hochschule Hof bekommt Fördermittel

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof bekommt rund 500.000 Euro aus dem europäischen Sozialfonds. Das hat Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) bekannt gegeben. Die Fördermittel gehen laut einer Pressemitteilung aus seinem Ministerium an das Projekt "BiopolyMEHR – Wissenstransfer zu intelligenter Nutzung nachhaltiger und erneuerbarer Ressourcen an der Hochschule Hof".

Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit

Das Projekt soll Unternehmen dabei helfen, Polymere herzustellen, die biologisch abbaubar sind oder auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Beteiligt sind rund 20 Unternehmen aus der Kunststoff-, Textil- und Prüfgeräte-Industrie, vor allem aus Oberfranken. Mitarbeiter sollen sich in den Bereichen Biopolymere, Recycling und Nachhaltigkeit weiterbilden.

"Auch als Wirtschaftsfaktor gewinnen ökologisch nachhaltige Produkte immer größere Bedeutung. Wer auf einen verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit unseren Ressourcen und Recycling setzt, kann auch international konkurrenzfähig bleiben. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Bayern." Bernd Sibler (CSU), Bayerischer Wissenschaftsminister

Fördermittel vom Freistaat Bayern

Im Förderzeitraum 2014 bis 2020 stehen dem Bayerischen Wissenschaftsministerium insgesamt rund 17 Millionen Euro an Fördermitteln für Netzwerktätigkeiten und den Wissenstransfer von Hochschulen an Unternehmen zur Verfügung.