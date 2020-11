Theater zum Mitmachen im Teil-Lockdown

Es ist Donnerstagabend, 20.30 Uhr, und Markus Bachmeier begrüßt sein Publikum im Alten Kino. Genauer gesagt: Markus Bachmeier steht ihm Alten Kino Ebersberg und begrüßt sein Publikum, das natürlich zu Hause sitzt, denn wie alle anderen Kulturbühnen ist das Alte Kino derzeit geschlossen. Geschäftsführer Bachmeier und sein Team hält das aber nicht davon ab, weiter Programm anzubieten. Im Gegenteil: Sie haben eine Art interaktives Theater entwickelt, das über Livestream zu verfolgen ist und bei dem die Zuschauer zu Hause mitmachen können – über eine Chatfunktion.

Selbst gemachte bunte Mischung

"Vollbremsung" heißt das Programm, das während des Teil-Lockdowns im November – und vielleicht auch darüber hinaus – wöchentlich zu sehen ist. In eineinhalb Stunden erwartet die Zuschauer ein Potpourri aus allem, was sich in die Wohnzimmer streamen lässt: Einspielfilme mit Archivmaterial, Kurzfilme, Musik auf der Bühne, Interviews und sketch-artige Kurzauftritte. Dazu eine Rahmenhandlung mit Moderation, Quizfragen und dem Chat. Und weil es derzeit nicht geboten ist, teure Künstler von weither anreisen zu lassen, spielt das Team des "Alten Kinos" die Rollen einfach selbst.

Angestellte werden Hauptdarsteller

Chef Markus Bachmeier überlässt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur die Bühne, sondern auch den Zuschauerraum, denn der ist schließlich leer. Barbara Lux, die sich normalerweise um den Vorverkauf und die Kino-Abende kümmert, gibt als Film-Expertin dem Publikum Kurzfilm-Tipps. Veranstaltungsmanagerin Uschi Treffer präsentiert Nachrichten, in denen sie selbst vorkommt. Lina Haschler und Max Weis drehen völlig überdrehte Social-Media-Videos und in einem Kämmerchen wartet der scheinbar irre gewordene Alexander Liegl auf Zuhörer. Liegl ist Kabarettist und Vorstand des Trägervereins vom Alten Kino. Zusammengehalten wird das Programm von Bachmeiers Mitarbeiterin Violetta Ditterich.

Von der Mitarbeiterin zur Moderatorin

Weder arbeitet Ditterich beruflich als Moderatorin, noch wusste sie, dass ihr diese Rolle so viel Spaß machen würde. "Das war ein Sprung ins kalte Wasser, wie für alle aus dem Team", sagt sie, "und mir gefällt es richtig gut." Vorbereiten kann sie sich kaum, denn ihre Hauptaufgabe ist die Interaktion mit dem Publikum über den Chat. Ditterich stellt Fragen und Rätsel, deren Lösung die Rahmenhandlung vorantreiben.

Interaktion macht sich selbständig

Mal geht es darum, einen verlorenen Schlüssel zu finden. Ein andermal muss eine Zahlenkombination zusammengetragen werden, um ein Vorhängeschloss öffnen zu können. Ditterich kommentiert, was sie im Chat liest, und freut sich besonders, wenn der sich irgendwann selbständig macht, weil die Chat-Teilnehmer anfangen, sich untereinander auszutauschen. Auch für Bachmeier ist es "das Tollste, wenn man merkt, dass die Leute anfangen, sich über den Chat zu unterhalten. Das ist, wie wenn man in einer großen Runde gemeinsam etwas unternimmt".

Geld für die leere Kasse

Am Donnerstag, den 26. November, steht die nächste "Vollbremsung" auf dem Programm. Die Tickets werden online zu einem gestaffelten Preis verkauft: von einem Euro, dem "Freundschaftspreis für Uninteressierte", bis zehn Euro, dem Preis für die "Ultras". Die Einnahmen lindern ein wenig die Finanznöte der Ebersberger Kulturbühne, die sich derzeit mit staatlichen Hilfen über Wasser hält – und auf den Tag wartet, an dem sie die Zuschauer auch wieder ins Haus lassen kann.