Theater Wasserburg in der Corona-Krise

Leere Bühne, leere Ränge: Das Theater Wasserburg, ein kleines Privattheater in Wasserburg am Inn im Landkreis Rosenheim, steckt wegen der Corona-Pandemie in großen finanziellen Problemen. Schon die Premiere im März musste ausfallen, ebenso wie der Auftritt bei den Bayerischen Privattheatertagen in Memmingen. Die Besucher unterstützen das Theater in dieser schweren Zeit. Bis es aber wieder Stücke auf der Bühne zu sehen gibt, wird es noch einige Monate dauern.

Unterstützung vom Publikum

Das Publikum scheint das Theater Wasserburg und sein Ensemble zu vermissen. Im Büro gehen viele Anfragen ein. Es sei rührend, wie viele Menschen nachfragen, wie es den Theaterleuten geht, erzählt Intendant Uwe Bertram. "Wir haben Spendenangebote von älteren Damen, die uns anrufen und fragen, ob sie uns ein bisschen was geben können, weil sie Angst haben, dass es das Theater nicht schafft", so Bertram. "Dann müssen wir aber immer sagen: Danke dafür, aber wenn Sie kommen, wenn wir wieder spielen, dann helfen Sie uns viel mehr." Zudem treten in letzter Zeit vermehrt Menschen in den Förderverein ein, um das Theater zu unterstützen.

Wir haben offenbar die letzen Jahre nichts falsch gemacht. Die wollen, dass wir das schaffen. Das ist ja auch eine Form von Solidarität." Intendant Uwe Bertram