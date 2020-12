Theater trotz Corona - Statt auf der Bühne wird im Netz gespielt

Um trotz Corona nicht in Vergessenheit zu geraten, hat sich eine Theatergruppe aus Hohenthann im Kreis Landshut etwas einfallen lassen: Sie entwickelten ein Online-Theaterstück - "Theater dahoam". So wurde nicht auf der Bühne, sondern vor der Kamera geschauspielert.

Theatergruppe will in Verbindung bleiben

Die rund 25 Mitglieder der Theatergruppe der KLJB Hohenthann wollten das Vereinsleben nicht einschlafen lassen und haben lustige, kurze Video-Sketche geschrieben und selbst verfilmt. Sie stammen aus dem Dorfleben oder orientieren sich an Klassikern wie Sissi und Franz. "Wir wollten unbedingt, dass wir in Erinnerung bleiben, dass die Zuschauer auch in diesem Jahr was von uns hören, auch wenn wir nicht spielen können", erklärt Christina Zieglmayer, der Vorstand der Theatergruppe.

Viel positives Feedback auf Social Media

Die Laien-Gruppe hat alles selbst organisiert und per Skype-Schalten besprochen. Sie mussten die Videotechnik selbst besorgen, Drehorte und Kostüme heranschaffen. Das Drehbuch ist eigenhändig geschrieben und die Videos sind selbst geschnitten. Hochgeladen wurden die Sequenzen auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten und dafür gab es bereits viel positives Feedback. Eine Userin schrieb zum Beispiel auf Facebook: "Tolle Idee und super Umsetzung. Machts weiter so!"