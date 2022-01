Theater trotz Corona: Deutsch-Schwedisches Projekt in Würzburg

Vor dem Eingang des Würzburger Riemenschneider-Gymnasiums stehen zehn Schülerinnen und Schüler im Kreis. Gerade haben sie Stimmbildung. Von einem Blatt lesen sie verschiedene Laute ab, immer wieder. Das soll ihre Stimme trainieren. Denn schon bald stehen sie auf einer Theaterbühne – in Schweden.

Von Umeå nach Würzburg – und umgekehrt

Am Riemenschneider-Gymnasium sind seit einer Woche elf schwedische Schülerinnen zu Gast. Zusammen mit dem Grundkurs Dramatisches Gestalten der Schule proben sie für ein Stück. "Theatre without borders", also "Theater ohne Grenzen", nennt sich das Projekt in Kooperation mit dem Mainfranken Theater. Die Gast-Theatergruppe kommt aus der Würzburger Partnerstadt Umeå. Beide Theatergruppen wollen dort im April ihre Interpretation des Stückes erstmals aufführen.

Herausforderung: Schauspielern auf Fremdsprache

"Es ist sehr einfach mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Sie sind alle aufgeschlossen und locker", sagt die 18-jährige Maja Molin. Die Schwedin probt zum ersten Mal für ein Stück, das zu weiten Teilen auf Englisch geschrieben ist. Titel: "Let’s inherit the earth" – zu Deutsch: "Lasst uns die Erde erben." Es geht um den Klimawandel und darum, wie unterschiedlich Menschen mit ihm umgehen. Die Schülerinnen und Schüler haben sichtlich Spaß. "Aber für mich ist es schon schwieriger, auf einer Sprache zu spielen, die nicht meine Muttersprache ist", sagt Maja Molin.

Theaterprojekt wegen Corona lange unsicher

Das Erasmus+-Programm der Europäischen Union fördert die Aktion. Mehr als zwei Jahre dauern die Planungen bereits. Wegen Corona stand das Projekt bis vor wenigen Wochen auf der Kippe. Kristýna Kraus, Pädagogin am Mainfranken Theater, ist froh, dass es nun trotzdem klappt. Denn einige der Schülerinnen und Schüler machen bald Abitur. "Dann haben sie gar keine Möglichkeit mehr, das zu machen. Wir sind echt glücklich, dass es stattfinden kann – gerade in dieser Zeit", sagt Kristýna Kraus. Sie weiß wovon sie spricht: Ihr Arbeitgeber, das Mainfranken Theater, stellt im Februar vorübergehend seinen Spielbetrieb ein.

Deutsche Gruppe reist nach Schweden

Um das Projekt zu ermöglichen, testen sich nun alle Schülerinnen und Schüler täglich. Sie sind geimpft und tragen Masken. Ein Teil der Proben findet im Freien statt. Die insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler teilen sich regelmäßig in Gruppen auf.

Neben den Proben stehen Ausflüge in Würzburg auf dem Programm: Festung, Residenz – und auch die Baustelle des Mainfranken Theaters. Vor der anstehenden Reise nach Schweden ist die Würzburger Abiturientin Emilia Heid bereits aufgeregt: "Auftreten in einem neuen Land, in einer neuen Stadt... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt." In Umeå allerdings spielen beide Gruppen getrennt voneinander. Denn der Feinschliff steht erst in den kommenden Wochen an, wenn das deutsche und das schwedische Ensemble wieder unabhängig voneinander proben.