Theater Regensburg gibt Klassik-Konzert für Babies

Das Theater Regensburg feiert Premiere mit "Klassik auf der Krabbeldecke". Dabei handelt es sich um ein Konzert-Format für Babies.

Musik auf der Krabbeldecke hören

In der neuen Konzert-Reihe können Eltern mit Kindern bis zwei Jahren im Foyer Neuhaussaal auf Krabbeldecken sitzen und klassische Musik in entspannter Atmosphäre genießen, heißt es vom Theater Regensburg. Es spielen Mitglieder des Philharmonischen Orchesters.

Stücke in Dauer und Lautstärke angepasst

Umrahmt werden die Stücke jeweils von einer einfachen Geschichte. Die Musikstücke dauern etwa 35 Minuten und würden auch in der Lautstärke an die kleinen Zuhörer angepasst, so eine Theater-Sprecherin. Kinder bis zwei Jahre haben freien Eintritt. Neben der Premiere ist ein Folgetermin für den 28. September geplant.