Theater ohne Teilnehmer: Tschechen misstrauen Deutschland

Seit 6. Juni sind die Grenzen zwischen Deutschland und Tschechien wieder geöffnet. Fast drei Monate lang waren sie davor zu. Jetzt können länderübergreifende Projekte wieder starten, allerdings läuft noch lange nicht alles so reibungslos und zuvor. Das bekommt auch das bayerisch-böhmische Theater-Netzwerk Čojč (sprich: Tscheutsch) zu spüren.

Theaterprojekt vor großen Herausforderungen

Eigentlich hatte das Netzwerk für Ostern ein großes Jugend-Theaterprojekt geplant. An drei Workshops sollten 60 Personen teilnehmen. Die Workshops sind auf den Sommer verschoben, aber bevor tatsächlich stattfinden können, steht das Team um die Geschäftsführerin Eleanora Allerdings noch vor großen Herausforderungen.

Teilnehmer aus Tschechien bleiben aus

Ein Problem ist, dass die Teilnehmer aus Tschechien fehlen. Denn viele tschechische Eltern haben im Moment Bedenken, ihre Kinder für Projekte nach Deutschland zu schicken. Viele Tschechen haben den Eindruck, Deutschland hätte vor allem zu Beginn der Krise unverantwortlich gehandelt. Damals führten die Tschechen sehr schnell einen Lockdown herbei und führten eine allgemeine Mundschutz-Pflicht ein. In Deutschland war davon zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede.

Ein "Fallbeil" hängt über der Zukunft des Theater-Netzwerks

Eleanora Allerdings bedauert das. Nicht weniger als der Ruf und damit die Existenzgrundlage die Existenzberechtigung des Theater-Netzwerkes stünden damit auf dem Spiel. "Das ist natürlich ein unglaubliches Fallbeil, das plötzlich über einem hängt, obwohl man sich Jahrzehnte lang eine gute Reputation aufgebaut hat", sagt Geschäftsführerin Allerdings.

Tscheutschland: Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien

Seit 20 Jahren gibt es das Theater-Netzwerk schon. Im Jahr 2012 hat es den Bayerischen Bürgerkulturpreis erhalten. Für die Projekte gab es bisher viel positives Feedback. Iva Ellrodt war früher selbst eine der Teilnehmerinnen. Heute ist sie für verschiedene Online-Angebote des Netzwerks zuständig. Zum Beispiel für den Čojč-Companion, einen digitalen Reiseführer für "Tscheutschland" – das Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien.

Deutschland genießt in Tschechien einen schlechten Ruf

Die junge Tschechin lebt in Bayern, bekommt aber durch Freunde und Familie viel von der anderen Seite der Grenze mit. Es sei erschreckend, wie schlecht der Ruf Deutschlands in Tschechien sei. Viele Menschen dort seien der Meinung, dass die Corona-Pandemie in Deutschland viel schlimmer sei als in Tschechien. "Ich glaube, das wird durch die Medien verstärkt: Man hört im Fernsehen nicht viel anderes, als dass es in anderen Ländern schlimm sei", sagt Ellrodt.

Grenze zum ersten Mal seit dem Eisernen Vorhang geschlossen

Zwei der drei Workshops hat das Team für den Sommer jetzt komplett nach Tschechien verlegt. Denn Allerdings hofft, dass mehr Deutsche Eltern ihre Kinder nach Tschechien lassen, als umgekehrt. Ein Projekt, das soll aber auf jeden Fall auch in Deutschland stattfinden. Dabei wandern die Jugendlichen fünf tage lang im Zick-Zack-Kurs die deutsch-tschechische Grenze entlang. Das Thema, zu dem dabei Theaterprojekte entstehen sollen, ist die Geschichte der Grenze selbst. Valentina Eimer, die das Projekt betreuen wird, spricht von einem Thema, das durch Corona relevanter denn je sei. Es gehe schließlich um die Geschichte der Grenze und just als diese um Ostern erforscht werden sollte, wurde sie wegen des Virus zum ersten Mal seit der Zeit des Eisernen Vorhangs geschlossen.