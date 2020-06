Theater Hof startet wieder mit Aufführungen

Ab dem kommenden Wochenende ( 20.06.20) finden am Theater Hof wieder erste Aufführungen statt. Durch die Lockerungen der bayerischen Corona-Vorgaben ist dies seit Montag wieder erlaubt.

Proben für neue Spielzeit starten

Auch die Probenarbeit für die nächste Saison kann, da sich wieder mehr Menschen begegnen dürfen, jetzt wieder starten. Beim Ensemble ist die Freude über das Ende der Untätigkeit deutlich spürbar. Der Gastsänger Andrea Matthias Pagani spricht sicher den meisten seiner Kollegen aus der Seele: "Für mich ist es eine Erleichterung, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Denn ich scharre wirklich schon seit Monaten mit den Hufen: Alles seit März abgesagt, und jetzt endlich wieder proben. Egal wie die Restriktionen sind, Abstandsregelungen hin oder her – ist mir alles egal, Hauptsache, wir dürfen wieder arbeiten."

Proben mit Plexiglas, Mundschutz und Abstand

Pagani wird ab Herbst in "The Cold Heart" auftreten – einem neuen Musiktheaterstück von Martyn Jacques, für das in Hof diese Woche die Probenarbeit begonnen hat: Plexiglasscheiben zwischen den Sängern und dem Pianisten, Proben nur in großen Räumen mit viel Abstand, Mundschutz auf den Gängen und öffentlichen Bereichen – der Motivation und der Freude, endlich wieder gemeinsamen Arbeiten zu können, tun diese Maßnahmen in Hof keinen Abbruch.

Intendant führt Regie

Intendant Reinhardt Friese wird bei der Uraufführung von "The Cold Heart" selbst Regie führen. Während viele andere Häuser in Bayern zu Beginn des Lockdowns die gesamte verbliebene Saison abgesagt haben, war es ihm wichtig, nur so lange zu schließen, wie unbedingt nötig. Betriebswirtschaftlich gesehen seien die Vorstellungen bei den geringen Zuschauerzahlen momentan zwar absolut nicht relevant, sagte Friese im BR-Interview. "Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir dem Publikum zeigen wir sind da, wir wollen mit euch zusammenkommen, wir wollen für euch spielen!"

Start mit "Dinner bei Tiffany"

Für die Aufführungen in den nächsten Wochen hat Friese Stücke aus der aktuellen Spielzeit ausgewählt, die ohnehin eine kleinere Besetzung haben: Am Samstagabend (20.06.20, 19:30 Uhr) spielt Julia Leinweber im Einpersonenstück "Dinner bei Tiffany". Es ist in die Kantine verlegt worden, wo reichlich Platz für die etwa 40 Gäste ist. Die Aufführung ist bereits ausverkauft.

Beim "Liebestrank" sind noch Plätze frei

Am Sonntagnachmittag (21.06.20, 16:00 Uhr) dann gibt es eine der sogenannten Kakao-Opern: Für den "Liebestrank" von Gaetano Donizetti können sich sechs Familien jeweils zusammen ein Sofa sichern. Einige der Sofas sind sogar noch frei.