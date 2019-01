Theater Erlangen feiert 300. Geburtstag

Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth ließ das Hochfürstliche Opern- und Komödienhaus in der Erlanger Innenstadt bauen. Von außen schon immer eher unscheinbar haben in dem barocken Zuschauersaal rund 400 Besucher Platz. Seit knapp zehn Jahren leitet Katja Ott das Stadttheater mit seinen 70 Mitarbeitern. In dieser Zeit hat das zehnköpfige Ensemble rund 120 Eigenproduktionen gestemmt.

Jubiläumswochenende und Brecht-Premiere

Der runde Geburtstag wird vom 18. bis zum 20. Januar mit einem großen Jubiläumswochenende gefeiert. Den Anfang macht ein Festakt und die anschließende Premiere des Brecht Stücks „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“. Zudem präsentiert das Theater das Jubiläumsbuch „300 Jahre Theater Erlangen – vom hochfürstlichen Komödienhaus zum Stadttheater der Zukunft“.