Theater Ansbach stellt neuen Spielplan vor

Den heiteren Anfang macht die Komödie „Partylöwe“, die sich über Schein und Sein in Politik und Medien sowie Beziehungsdramen amüsiert. Den ernsten Saisonauftakt begeht die Intendantin mit der Schauspielpremiere „Amadeus“. Darin wird das Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart aus einer ungewöhnlichen Perspektive erzählt, so Schulz, die das Stück für die kommende Spielzeit unter dem Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ inszeniert.

„Das Motto ist ein Zitat aus der Bibel, aus dem Lukasevangelium. Wenn man schaut, was in der Gesellschaft los ist und mit welchen Themen wir zu kämpfen haben, dann hat das ja manchmal die Wucht der biblischen Geschichten.“ Susanne Schulz, Intendantin Theater Ansbach

Am Theater Ansbach werden aber auch Klassiker, wie beispielsweise „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt aufgeführt. Ein weiterer Höhepunkt ist das alljährliche Weihnachtsmärchen für Kinder. Im kommenden Winter wird der Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“ für Besucher ab sechs Jahren auf die Bühne gebracht.

Intendantin verlässt Ansbach

Für Theaterintendantin Susanne Schulz ist es die letzte Spielzeit in Ansbach. Sie hatte zur Spielzeit 2015/16 die Leitung des Theaters übernommen. Mit ihr endet vorerst auch das Sommertheater in der Stadt. Ihr Nachfolger ist Axel Krauße. Zuletzt war er Intendant am Zimmertheater Tübingen. Er kommt nächstes Jahr nach Ansbach.