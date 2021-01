Thailands Rama X. in Bayern: Ein König zahlt keine Steuern

Seine Majestät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, kurz: Rama X., König von Thailand, liebt Oberbayern. Er besitzt eine Villa in Tutzing am Starnberger See, und 2020 residierte er – mit Sondergenehmigung – im Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen. Seit Jahren hält sich der König den überwiegenden Teil des Jahres in Deutschland auf und ist damit eigentlich steuerpflichtig, oder?

Pikant wird die Frage der Steuerpflicht, weil Rama X. 2016 geerbt hat. Beim Tod seines Vaters hat er wohl das königliche Vermögen geerbt – es gibt keine offiziellen Informationen über die Summe, Schätzungen schwanken zwischen rund 30 bis 70 Milliarden Dollar.

Zahlt er oder zahlt er nicht?

Informationen zum königlichen Vermögen werden in Thailand nicht veröffentlicht. Was man weiß: Unter dem Vater von Rama X. wurde das Königsgut vom thailändischen Finanzministerium verwaltet, Rama hat es nach seinem Amtsantritt der eigenen Kontrolle unterstellt.

Im Sommer 2020 hat der Grünen-Landtags-Abgeordnete Tim Pargent eine Anfrage ans Bayerische Finanzministerium gestellt und nachgehakt, wie das denn sei mit Ramas Steuerpflicht. Antwort: Das sei Steuergeheimnis. Aus den Einkünften der Erbschaftssteuer lässt sich aber herauslesen, dass keine ungewöhnlichen Milliardensummen eingegangen sind.

"Und dann gibt’s die verschiedenen Varianten. Er wurde veranlagt, hat aber einfach noch nicht bezahlt. Vielleicht wurde er auch veranlagt und es war nur eine relativ kleine Summe, die sich dann ergeben hat – ist unwahrscheinlich, aber möglich. Die dritte Variante ist, dass die Veranlagung im Moment noch andauert. Oder es eben, viertens, nicht zu einer Veranlagung gekommen ist, weil es eine - ich nenne es mal politische Extrawurst - gab, in Absprache mit der Bundesregierung. Das wäre der Fall, den ich nicht akzeptieren würde." Tim Pargent, MdL Grüne

König steht hinter Militärjunta in Thailand

Pikant ist die Steuerfrage deshalb, weil Rama X. hinter der regierenden Militärjunta in Thailand steht – und die gegen Oppositionelle vorgeht, auch mit Gewalt. 2020 gab es deshalb lang anhaltende Proteste in Thailand, die sich zunehmend auch gegen den König richten – unter seinem Vater wäre das undenkbar gewesen. Aktivisten protestierten auch in Garmisch-Partenkirchen gegen den König, denn der führt von dort aus wohl auch seine Regierungsgeschäfte.

Kein Diplomat, keine Steuern

In manchen Medien war zu lesen, Rama habe seine Villa in Tutzing zur diplomatischen Vertretung erklärt und könne so der Steuer entgehen. In der Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Pargent wird sie aber nicht als diplomatische Vertretung aufgeführt. Ohnehin wären nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen dennoch Steuern fällig, ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Thailand und Deutschland gibt es auch nicht.

Erbschaftssteuer wird der König wohl dennoch nicht bezahlen, glaubt Maximilian Haag, Rechtsanwalt und Spezialist für Internationales Erbrecht. Als Staatsoberhaupt genießt der Mann nämlich ein Privileg: Immunität, also Schutz vor Strafverfolgung.

"Das heißt: Selbst wenn Steuer entstanden sein sollte, dann wird man ihm keinen Erbschaftssteuer-Bescheid schicken können, und insbesondere wird man die Steuer daraus nicht vollstrecken können." Maximilian Haag, Rechtsanwalt Kanzlei Pöllath und Partner

Rama X. wird also wohl weiterhin in Garmisch-Partenkirchen Ski- und Radfahren können und den herrlichen Seeblick von seiner Villa am Starnberger See genießen dürfen – alles steuerfrei.