20.06.2020, 14:34 Uhr

Thailändische Stinkfrucht löst Großeinsatz in Schweinfurt aus

Ein verdächtiges Paket hat heute einen Großeinsatz in der Schweinfurter Post am Bahnhofsplatz ausgelöst. Es hat so sehr gestunken, dass mehreren Mitarbeitern schlecht wurde. Auslöser war aber kein Gas, sondern eine übel riechende Frucht.