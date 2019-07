TH Deggendorf soll neuen Standort im Kloster Metten bekommen

Die Technische Hochschule (TH) Deggendorf soll neue Räumlichkeiten im Kloster Metten bekommen, um dort Gesundheitsstudiengänge ansiedeln zu können. Das teilte das Wissenschaftsministerium mit. Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) bezeichnete diesen Ausbau als "wichtigen Beitrag, um den Fachkräftemangel in den Gesundheits- und Pflegeberufen zu lindern".

Kloster Metten soll umgebaut und renoviert werden

Die Hochschule benötigt neue Räume, weil sie ihr derzeitiges Angebot deutlich erweitern und die Zahl der Studentinnen und Studenten in den Gesundheitsstudiengängen nahezu verdoppeln will. Rund 1.400 Menschen sollen dann in Metten studieren. Geplant ist, dass der Freistaat Teile des denkmalgeschützten Klosters renoviert und umbaut sowie ein Gebäude denkmalverträglich neu errichtet. Das Kloster räumt dem Freistaat dazu ein Erbbaurecht ein. Nach der Bestellung des Erbbaurechts kann die TH Deggendorf einen Bauantrag für diese Maßnahme stellen.