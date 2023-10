Teures Skifahren: In Bayern steigen diesen Winter die Preise

Skifahren wird in den bayerischen Skigebieten auch dieses Jahr wieder teurer. Schon in der vergangenen Saison gab es eine deutliche Preiserhöhung. Inflation, hohe Strom- und Personalkosten sind die Gründe dafür.

Bayerische Skigebiete heben die Preise an

Das Skigebiet Garmisch-Classic durchbricht in diesem Winter die 60 Euro-Grenze. Rund zehn Prozent werden die Tagestickets für Erwachsene in Deutschlands größtem Skigebiet teurer. 62 Euro kostet das Ticket in der Hauptsaison. Auch im Skigebiet Steinplatte beziehungsweise Winklmoosalm steigen die Preise. Hier kostet der Tagespass 58 Euro.

Die Alpen-Plus-Skigebiete, zu denen das Sudelfeld und das Brauneck zählen, bleiben knapp unter 50 Euro. Geschäftsführerin Antonia Asenstorfer will weiter bezahlbare Preise bieten, jedoch mache die Inflation einen Anstieg unumgänglich. Am Jenner in Berchtesgaden wird das Tagesticket 42 Euro kosten.

Auch in Österreich werden Skipässe teurer

Auch jenseits der Grenze in Österreich wird Skifahren nochmal deutlich teurer. Am Arlberg in Tirol kostet der Tagesskipass in diesem Winter 75 Euro. Auch Kitzbühel, Ischgl, Zillertal Arena und Sölden verlangen in der Hauptsaison mehr als 70 Euro pro Erwachsenen-Ticket.