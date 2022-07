Teures Parken im Allgäu: Petition fordert Jahrestickets

Nicht nur im Allgäu sind die Parkgebühren auf manchen Wanderparkplätzen sehr hoch. In Ruhpolding ist das auch der Fall. Aber Christine Gleich ist viel in den Bergen unterwegs: etwa 100 Mal im Jahr in den Allgäuer Alpen. Im Schnitt muss sie pro Tour etwa fünf Euro Parkgebühr bezahlen. Das ärgert sie, weil so für sie vergangenes Jahr über 500 Euro zusammenkamen. "Dafür machen andere eine Woche Urlaub", sagt sie.

10.000 Befürworter eines Jahrestickets für Wanderparkplätze

Die Sportfachverkäuferin hält die Parkgebühren für zu teuer. Deshalb will die begeisterte Bergsteigerin erreichen, dass Einheimische, Touristen oder auch Tagesausflügler, die regelmäßig ins Allgäu kommen, ein Jahresticket für Wanderparkplätze erwerben können und so von den hohen Parkgebühren entlastet werden. Ihre Online-Petition erhielt breite Unterstützung: So haben sich inzwischen über 10.000 Menschen angeschlossen.

Preis-Staffelung und Parkzeit sollen angepasst werden

Alternativ zum Jahresticket sollte laut Gleich die Staffelung der Gebühren angepasst und die kostenpflichtige Parkzeit verkürzt werden. Bislang muss Christine Gleich zum Beispiel oft auch für eine längere Feierabendrunde noch ein teures Ganztagesticket lösen. "In Burgberg kosten zwei Stunden zum Beispiel drei Euro, wenn ich länger brauche, muss ich ein Ganztagesticket für sechs Euro bezahlen“, moniert die Sportfachverkäuferin.

Parken wegen Corona teurer

So teuer ist das Parken im Allgäu erst seit Corona. Vorher haben die Parkplätze zwar auch etwas gekostet, allerdings haben die Kommunen die Gebühren in den vergangenen Jahren ordentlich angehoben. In Hinterstein, einem Ortsteil von Bad Hindelang, hat ein Tagesticket 2018 noch 2,50 Euro gekostet, jetzt sind zehn Euro fällig. Außerdem ist der Parkplatz nur zwischen 7 und 22 Uhr geöffnet.

Anwohnerschutz: hohe Gebühren und eingeschränkte Öffnungszeiten

Laut Manfred Berktold, von der Gemeinde Bad Hindelang, sollen die Anwohner besser geschützt werden. In den vergangenen Sommern seien oft schon zwischen 5 und 6 Uhr morgens ganze Auto-Kolonnen nach Hinterstein gefahren. Spätestens gegen 9 Uhr sei der Parkplatz dann voll gewesen und der Suchverkehr habe eingesetzt. "Das war wie in der Stadt", sagt Berktold im BR-Interview. Mit der zeitlichen Begrenzung und den hohen Gebühren sollen Autofahrer abgehalten werden, bis in das kleine Dorf zu fahren. Außerdem wurden ein Parkleitsystem installiert und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut.

"Weiter unten ist das Parken kostenlos"

In Burgberg ist die Situation ähnlich. Wer oberhalb des Ortes direkt an einem beliebten Weg hinauf zum Grünten parken möchte, muss inzwischen drei Euro für zwei Stunden beziehungsweise sechs Euro für das Tagesticket zahlen. Die Zufahrt führt ebenfalls mitten durch ein Wohngebiet. Die hohen Parkgebühren sollen die Besucher abhalten, reihenweise bis ganz nach oben zu fahren, so Bürgermeister André Eckardt. Er fügt an: "Weiter unten bei unserem Freibad ist das Parken kostenlos. Aber es liegt in der Natur der Menschen bis vors Loch fahren zu wollen." Dass Besucherlenkung so funktioniert, bezweifelt Christine Gleich, Touristen würden doch weiterhin die teuren Parkplätze nutzen, weil sie im Urlaub nicht so auf das Geld achten müssten.

Kleinteilige Lösungen gibt es bereits

Viele Allgäuer Gemeinden halten für ihre Einwohner auch schon Lösungen vor: In Bad Hindelang können Bürger zum Beispiel ein Jahresticket kaufen, mit dem sie anschließend ohne weitere Kosten den ÖPNV nutzen oder in der Gemeinde parken dürfen. Es gibt auch einen Verbund der Alpsee-Grünten-Gemeinden, die ein gemeinsames Busticket anbieten. Ein gemeinsames Parkticket ist allerdings bislang gescheitert.

Doch die Ticketangebote der einzelnen Gemeinden bringen Menschen wie Christine Gleich aus Kempten nicht viel. Eine Feierabendtour von Burgberg aus bräuchte sie gar nicht mehr starten, wenn sie mit dem Zug und dem Bus anreisen würde. Zu lange würde die Anfahrt aus Kempten dauern.

Erfolg der Petition ist fraglich

Ihre Petition richtet Christine Gleich an das Landratsamt Oberallgäu. Dort sieht man allerdings keinen Handlungsspielraum. Da die meisten Parkplätze den Gemeinden gehören und von diesen auch bewirtschaftet werden. Da könne der Landkreis nicht eingreifen.

Ob die Kemptenerin mit ihrer Petition Erfolg hat und ein Jahresticket für Wanderparkplätze durchsetzt, ist also fraglich. Allerdings könnte sie dazu führen, dass die Allgäuer Gemeinden sich verstärkt darüber Gedanken machen, wie die unterschiedlichen Angebote im ÖPNV besser miteinander verknüpft werden können.