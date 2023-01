Teures Gas: Tiergarten-Bewohner bekommen Sparmaßnahmen zu spüren

Mütze, Schal und Handschuhe muss Gorilla Thomas zwar noch nicht tragen, dennoch ist es schon etwas kühler in seinem Gehege im Nürnberger Tiergarten. Von 21 auf 18 Grad wurde die Temperatur dort abgesenkt. Eine Fußbodenheizung sorgt aber noch für den nötigen Komfort.

Tiergarten Nürnberg will 20 Prozent Gas einsparen

Der Tiergarten muss Gas einsparen, die Vorgabe der Stadt Nürnberg lautet 20 Prozent. Diesen Wert zu erreichen, scheint nicht ganz einfach, sagt der stellvertretende Direktor Jörg Beckmann: "Ein großer Energiefresser ist natürlich der Bereich der Lagune mit dem Manati-Haus, wo wir eine tropische Halle haben und grundsätzlich auch die ganzen Pumpen für die großen Wassermengen, die wir bewegen müssen."

Manati-Haus bietet keine Sparmöglichkeiten

Wo die Verantwortlichen temperaturtechnisch keine Abstriche machen können, ist das von Beckmann angesprochene Manati-Haus. Hier schweben mehrere schwergewichtige Seekühe förmlich im Wasser, wie in Zeitlupe, umgeben von dicken Welsen und anderen Fischen. In dem Haus herrschen tropische Temperaturen, die Luft ist feucht, das Wasser warm. Und das muss auch so sein, erklärt Jörg Beckmann: "Hier ist es einfach so, dass die Tiere, die hier leben, aus einem sehr konstanten Lebensraum kommen. Also die Seekühe haben hier eine Wassertemperatur von 25 bis 26 Grad Celsius und die brauchen sie auch." Wäre das Wasser kälter, würden die Seekühe das Fressen einstellen und könnten sterben, so Beckmann weiter.

Tierwohl steht im Vordergrund

Andere Tiere sind hingegen nicht so empfindlich. Bei den Gibbons und Antilopen beispielsweise wurden die Temperaturen um zwei Grad gesenkt. Wichtig sei es laut Beckmann, das Verhalten der Tiere in der Folge genau zu beobachten und gegebenenfalls die Temperaturen wieder hochzudrehen. Bisher sei das aber nicht nötig gewesen.

Stroh und Rotlichtlampen für den Komfort

Und dort wo die Temperaturen gesenkt wurden, haben sich die Verantwortlichen alternative Maßnahmen ausgedacht, wie sie es den Tiergarten-Bewohnern so angenehm wie möglich machen können. An manchen Stellen gibt es laut Jörg Beckmann mehr Stroh für die Tiere, "wie ein dickeres Bett zuhause, das besser wärmt." Bei manchen Tierarten bieten die Verantwortlichen außerdem kleine sogenannte "Komfortplätze" an, die mit Rotlichtlampen erwärmt werden. "Da verbrauchen wir dann eben Strom und kein Gas, aber am Ende natürlich trotzdem Energie", sagt Beckmann.

Spar-Ziel schwer zu erreichen

Das Ziel der Stadt, 20 Prozent an Gas einzusparen, sei ambitioniert, gibt Jörg Beckmann offen zu. "Das wird schwer werden für uns. Also wenn man sagt, dass man pro Grad sechs Prozent Energie spart, dann sind wir jetzt bei zwölf Prozent bei manchen Tieren, bei manchen auch schon bei 18. Da müssen wir einfach mal schauen. Wir haben einfach viele Bereiche, wo wir leider nicht so viel Energie sparen können wie wir gerne würden."

Auf lange Sicht möchte der Tiergarten Nürnberg weg vom Gas. Eine Hackschnitzelanlage gibt es bereits, doch die reicht noch nicht für die Bedürfnisse des gesamten Geländes aus. Deswegen soll in den kommenden Jahren eine größere Anlage angeschafft werden.

Tiergarten fürchtet hohe Kosten - Eintrittspreise könnten steigen

Rund 1,3 Millionen Euro hat der Tiergarten im vergangenen Jahr für Energie ausgegeben. Jetzt stellen sich die Verantwortlichen auf eine saftige Preiserhöhung ein. Sie rechnen mit einer Verdopplung der Energiekosten. "Das wären dann nochmal 1,3 Millionen Euro mehr im Jahr, das ist schon ein großer Batzen", sagt Jörg Beckmann. "Gerade mit ein paar Jahren Corona im Hintergrund, in denen uns fast 800.000 Besucher fehlen aus den zwei Jahren, das wird nicht ganz einfach werden."

Ob der Tiergarten die zu erwartenden Kostensteigerungen in Form von teureren Eintrittspreisen an die Besucher weitergeben wird, ist noch nicht klar, sagt der stellvertretende Direktor Jörg Beckmann. Am Ende habe darüber der Stadtrat zu entscheiden.