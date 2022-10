Teurer Strom – Soll Bayern selbst einsteigen?

Wie realistisch sind staatliche Kraftwerke?

Etwa 15 Prozent des Stroms in Bayern werden durch Wasserkraft erzeugt. Etwa ein Drittel davon produzieren die Uniper-Kraftwerke, die bald größtenteils dem Bund gehören. Dem Bund, aber eben nicht Bayern – der Freistaat müsste die Kraftwerke also vom Bund kaufen, möglicherweise eine Ausschreibung gewinnen. Ein Problem, das Glauber für lösbar hält.

Allerdings braucht er dafür den Koalitionspartner. Die CSU reagiert verhalten. Man müsse "kreativ sein, Chancen ausloten und alle Möglichkeiten auf technische Realisierbarkeit und rechtliche Umsetzbarkeit prüfen – es ist derzeit vieles im Fluss", so CSU-Finanzminister Albert Füracker auf BR-Anfrage. Er müsste in seinem Haushalt das Geld für den Kauf der Kraftwerke bereitstellen. "Das weitere Vorgehen Bayerns hängt jetzt auch maßgeblich davon ab, wie der Bund weitermacht", so Füracker weiter.

Ob die CSU mitgeht beim Freie Wähler-Plan der bayerischen Energieproduktion, ist demnach offen. Es war ein CSU-Ministerpräsident, Edmund Stoiber, der in den 1990er Jahren die Energieversorgung in Bayern privatisiert hatte.

Landtags-Opposition ist bei Freie-Wähler-Plan gespalten

Die FDP im bayerischen Landtag ist klar gegen den Plan der Freien Wähler. Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer, man müsse Steuermittel schonen, so die Argumentation. Die Landtags-AfD befürwortet eine Beteiligung des Freistaats, auch weil durch die Energiekrise noch mehr Energieversorger in Schieflage geraten könnten. Die SPD ist dafür, die Wasserkraftwerke wieder in öffentliche Hand zu überführen, ähnlich sehen das die Grünen.

Deren Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann geht noch einen Schritt weiter: Er regt an, dass der Freistaat Windkraftanlagen auf dem Gelände der Staatsforsten baut und betreibt. Das Freie-Wähler-geführte Umweltministerium hat übrigens den gleichen Plan.

Verband der Energiewirtschaft gegen Verstaatlichung

Der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) reagiert skeptisch auf die Pläne zu einer Wiederverstaatlichung eines Teils der Energieversorgung. Die vorhandene Aufgabenteilung funktioniere prinzipiell gut, so VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer: "Der Staat kümmert sich um die Rahmenbedingungen und beaufsichtigt die Energiewirtschaft. Aber die Wirtschaft betreibt die Anlagen."

Außerdem ergäben sich nach Ansicht des Branchenvertreters ordnungspolitische Probleme: Wenn es so käme, dass der Staat gleichzeitig den Ordnungsrahmen vorgibt, die Anlagen beaufsichtigt und die Kraftwerke dann auch noch selbst betreibt, "dann ist natürlich das Potenzial für eine Klüngelwirtschaft riesengroß", so Fischer.

Wirtschaftswissenschaft: Privat und Staat gleich effizient

André Heinemann, Professor für bundesstaatliche und regionale Finanzbeziehungen an der Universität Bremen, befasst sich mit Fragen rund um Privatisierung und Wiederverstaatlichung. Was die Frage der Effizienz angeht, gebe es im Energiebereich keinen Unterschied zwischen staatlichen und privaten Unternehmen, habe die Forschung gezeigt.

Trotzdem bewertet auch er den Vorschlag zur Wiederverstaatlichung von Wasserkraftwerken in Bayern skeptisch. Eine Übernahme von Unternehmen in öffentliches Eigentum sei dann sinnvoll, wenn sich gezeigt habe, dass private Angebote in diesem Bereich zu schlecht seien. Bei Wasserkraftwerken könne er das aber nicht erkennen.

Mitverdienen geht auch über Steuern

Wenn der Staat einsteige, trage er mit dem Geld der Steuerzahler auch ein unternehmerisches Risiko. Dass dann im Gegenzug auch der Profit aus der Energieerzeugung in die öffentliche Kasse geht, hält der Wirtschaftswissenschaftler für ein schwaches Argument: Denn der Staat könne ja Steuern erheben und die Öffentlichkeit auf diese Weise am Gewinn beteiligen.

"Und dann gibt es ja auch Eingriffsmöglichkeiten übers Ordnungsrecht", so Heinemann. Durch Auflagen bei der Baugenehmigung, durch Flächennutzungspläne oder ähnliches könne der Staat auch "zusätzlich gesellschaftspolitische, umweltpolitische und wirtschaftliche Zielsetzungen verfolgen, ohne dass er gleich ein öffentliches Unternehmen dafür gründen muss."

Ginge die Energiewende schneller?

Einen Vorteil könnte es aber trotzdem haben, wenn der Staat mit einem eigenen Unternehmen in der Energiewirtschaft mitmischt, überlegt VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer: "Dass er sich sicherlich stärker auch für schwierige Projekte einsetzen würde, wie Stromtrassen und Windenergieanlagen". Denn wenn es sich um staatseigene Vorhaben handeln würde, meint der Branchenvertreter, hätte die Regierung vielleicht noch größeres Interesse, sie nicht scheitern zu sehen.