Teurer Sprit und Corona: Fahrer rasten an Tankstellen aus

Wegen immer weiter steigender Preise für Benzin und Diesel erleben Tankstellenmitarbeiter in Bayern zunehmend aggressive Kunden. "Wir werden immer häufiger beschimpft und bedroht", sagte Günter Friedl, Vorsitzender des Bayerischen Tankstellenverbands, dem Bayerischen Rundfunk. Aus Frust fahren viele Garmisch-Partenkirchener zum Tanken sogar nach Tirol, so wie Matthias Nöbauer, der dort bis zu 40 Cent pro Liter spart.

Auch Corona-Regeln machen wütend

Für immer mehr Ausraster an den Tankstellen seien, so glaubt er, aber auch die Corona-Beschränkungen verantwortlich, zumal jetzt auch wieder der Katastrophenfall in Bayern gilt. Die zuletzt stark gestiegenen Kraftstoffpreise setzten dem Ganzen dann nur noch die Krone auf. Doppelte Verlierer dabei sind die Pächter und Mitarbeitende an den Tankstellen. "Wir haben den Ruf eines spätrömischen Steuereintreibers, so unbeliebt sind wir", erklärt Friedl weiter. Ihm dürfte der Vorschlag des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gefallen, die Mehrwertsteuer auf Treibstoff zu senken.

Tankstellenbetreiber fügen sich Konzernen

Dabei seien die Tankstellen für die Preise überhaupt nicht verantwortlich. Diese würden vielmehr von den Mineralölkonzernen vorgegeben und hingen vor allem von der Lage auf den Weltmärkten und der deutschen Steuergesetzgebung ab.

Betrug oder Versehen an den Zapfsäulen

Zuletzt gab es in oberbayerischen Medien Berichte, wonach Kunden sich die hohen Preise sparen wollen und deshalb an der Kasse eine falsche Zapfsäulennummer angeben. So ein Verhalten tritt Riedl zufolge derzeit aber nicht gehäuft auf. Vielmehr sei es bereits seit einigen Jahren im Schnitt einmal pro Tag und Tankstelle zu beobachten. Die meisten Fälle können ihm zufolge mittels Videoaufzeichnung aufgeklärt werden. Oft handle es sich auch um Versehen.

Der bayerische Tankstellenverband vertritt nach eigenen Angaben rund 1.000 der 1.600 Straßentankstellen im Freistaat.