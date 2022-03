Bayerns Reiterstaffel: Teure Tierquälerei oder effektive Truppe?

Von einer "bayerischen Kavallerie" sprach Ministerpräsident Söder (CSU). Die Opposition ist weniger begeistert von der Reiterstaffel der bayerischen Polizei. Sie hält Anschaffung und Unterhalt der Pferde für viel zu teuer. Nach Ansicht von Tierschützern ist der Einsatz der Polizeipferde etwa bei Demonstrationen und Fußballspielen eine Tierquälerei. Die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern lässt diese Kritik nicht gelten und will die Reiterstaffeln ausbauen.

Einsätze erfordern viel Training

Mit Rasseln und wehenden Fahnen rennen fünf Menschen auf die Tiere zu – offenbar entschlossen hinter die Kette aus Polizeipferden zu gelangen. Einige von ihnen haben sich Kapuzen über die Köpfe gezogen, ihre Ausstrahlung: bedrohlich. Doch als nur noch wenige Meter Pferde und Demonstranten trennen wird klar: Die Pferde weichen nicht zurück, stattdessen treiben sie die Menschen an den Rand der Halle.

Kollegen spielen "Störer"

In der Halle der Münchner Reiterstaffel wird der Ernstfall geübt. Die "Störer", wie die Polizei sie nennt, werden von Kollegen nur gespielt. Ein Szenario, das in der Realität aber nicht ausgeschlossen ist. Schon am Abend steht ein solch heikler Einsatz an. "Wir sind heute bei einem Einsatz mit acht Pferden vor Ort, weil es ein High-Risk- Einsatz ist", erklärt Truppführer Markus Huttner, der auf Wallach Nepomuk sitzt. Beim Fußballspiel 1860 München gegen Halle sollen die Pferde eingesetzt werden, rund ums Stadion an der Grünwalder Straße in München.

CSU plante ursprünglich 200 Pferde

Von 22 auf 65 Pferde bayernweit sind die drei bayerischen Reiterstaffeln in München, Nürnberg und Rosenheim seit 2018 angewachsen. 100 Pferde sollen es einmal werden. Ihre Aufgabe: "Sichtbarkeit und Sicherheit in den Großstädten". Ministerpräsident Markus Söder hatte von einer "bayerischen Kavallerie" geschwärmt, ihr Ausbau ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ursprünglich wollte die CSU sogar 200 Pferde anschaffen, doch dies ging dem Koalitionspartner Freie Wähler zu weit.

Die Standorte im Überblick:

Reiterstaffel München: 41 Pferde (seit 2018 ein Plus von 9 Pferden)

Reiterstaffel Mittelfranken: 19 (Neugründung im Jahr 2018)

Reitergruppe Oberbayern Süd: 5 Pferde

Geld laut Kritikern falsch investiert

Kritiker stören sich vor allem an den Kosten der bayerischen Reiterstaffel. Von 2018 bis 2021 sind rund 4,8 Millionen Euro in den Ausbau ausgegeben worden. Das teilte das bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage mit. Geld, das in neue Pferde, Futter, Miete und Pacht aber auch Ausrüstung investiert wurde. Zudem wurden Transporter angeschafft, laut Innenministerium "kostenintensive Einmalbeschaffungen".

Die jährlichen Ausgaben für die Reiterstaffel im Überblick: