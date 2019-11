vor 13 Minuten

Teure Pflege: Eigenanteil steigt in Bayern deutlich an

Pflege wird für den Einzelnen immer teurer. Auch in Bayern müssen die Bewohner von Pflegeheimen in diesem Jahr deutlich mehr Geld aus der eigenen Tasche zahlen als noch 2018. Die Staatsregierung sieht da auch den Bund in der Pflicht.