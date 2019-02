Teure Absagen: Skiclub Garmisch will Starts flexibel halten

Mal ist zu wenig Schnee da, mal zu viel. Nach der gestrigen Absage klagt Cheforganisator Peter Fischer vom Skiclub Garmisch über finanzielle Einbußen von mehr als 100.000 Euro. Geld, das vor allem im Jugendbereich fehlen werde, so Fischer. Er fordert flexiblere Startzeiten der Rennen. Denn ärgerlich sei:

"Dass wir jetzt am Donnerstag und Freitag super Wetter hatten, Samstag und Sonntag schlechtes Wetter und jetzt heute Montag aktuell wieder super Wetter. Wir haben keine Möglichkeit aufgrund der Verträge, hier zu variieren." Peter Fischer, Skiclub Garmisch

Fischer plädiert darum für einen Zeitkorridor von drei Tagen, in denen zwei Rennen stattfinden könnten.

DSV: Wettkampftage nicht nach Belieben verschiebbar

Die Wetterschwankungen machten pünktliche Starts schließlich immer komplizierter: "Letztendlich ist es so, dass ich mit dem Wettermann mehr rede, als mit meinem Rennleiter und des kann schließlich nicht das Ergebnis sein."

Wettkampftage nach Belieben verschieben, das geht nicht so einfach, sagt Walter Vogel vom Deutschen Skiverband. Weder im Fernsehen noch vor Ort:

"Stellen Sie sich vor, sie haben ein Ticket für Samstag und Sonntag gekauft und plötzlich heißt es, das Rennen findet bereits am Freitag statt. Bei einer Outdoor-Veranstaltung müssen wir leider Gottes halt auch damit zurechtkommen, dass wir mal nicht ideale Bedingungen haben." Walter Vogel, Deutscher Skiverband

Rennen in Garmisch sollen weitergehen

In den letzten Jahren seien aber die meisten Rennen in Garmisch erfolgreich verlaufen, so Vogel. DSV und internationaler Skiverband FIS seien bereit, mit den Garmischern über neue Ideen zu sprechen. Denn eines ist für alle Beteiligten klar: Die Weltcup-Rennen in Garmisch sollten in jedem Fall weitergehen.