Sexuelle Nötigung auf Damentoilette in Teublitz

Ein Mann hat am Sonntag eine Frau in einer öffentlichen Damentoilette im Stadtpark von Teublitz im Landkreis Schwandorf sexuell genötigt.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, war die 25-Jährige gegen 17.50 Uhr gerade dabei, sich in der öffentlichen Toilette in der Regensburger Straße die Hände zu waschen, als der unbekannte Täter von hinten an sie herantrat und sie bedrängte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Münchshofener Straße.

Polizei Amberg bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hat kurze schwarze Haare und keinen Bart. Er trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, schwarze Sporthose. Außerdem hatte er eine Sonnenbrille dabei.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten sich unter 09621-8900 bei der Kriminalpolizei Amberg zu melden.