vor 18 Minuten

Tettau: Altbürgermeister löscht Brand und verhindert Schlimmeres

Am Dienstagnachmittag ist in Tettau im Landkreis Kronach in einem Garten die Pumpanlage eines Schwimmbads in Brand geraten. Der Tettauer Altbürgermeister Alfred Schaden griff ein und verhinderte ein verheerendes Feuer.