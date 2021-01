Testzentrum Schirnding: 100 Corona-Fälle an Grenze zu Tschechien

Knapp 100 positive Corona-Tests hat es in den ersten drei Tagen seit Tschechiens Einstufung zum Hochrisikogebiet an der Grenze Schirnding gegeben. Am vergangenen Samstag waren dort 1.000 Menschen getestet worden, am Sonntag 1.500 und am Montag 2.000. Von diesen Tests seien nun knapp 100 Corona-positiv gewesen, teilte das Landratsamt Wunsiedel auf Anfrage des BR mit.

Unter der Woche etwa 1.500 "Arbeitspendler"

In den Landkreis Wunsiedel pendeln an Wochentagen etwa 1.500 Menschen aus Tschechien zur Arbeit. Ob die positiv auf das Coronavirus getesteten Pendler alle in den Landkreis Wunsiedel oder die angrenzenden Landkreise Hof, Tirschenreuth und Bayreuth zur Arbeit unterwegs waren, ist unklar.

Pendler müssen nun alle zwei Tage Corona-Test machen

Die Bundesregierung hatte die Tschechische Republik am vergangenen Freitag zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Dadurch verschärften sich ab 25. Januar die Auflagen für Grenzpendler an der deutsch-tschechischen Grenze. Sie müssen bis auf Weiteres ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als 48 Stunden ist. Daraus folgt, dass die Grenzgänger und -pendler alle zwei Tage einen Corona-Test durchführen lassen müssen - statt wie bisher einmal pro Woche.

Die Teststation hatte nach langen Wartezeiten für Pendler am Wochenende, die Kapazitäten hochgefahren. Es können PCR-Tests und Antigen-Schnelltests vorgenommen werden, vorher ist jedoch eine Online-Registrierung notwendig. Die Teststation hat montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Samstag, Sonntag und feiertags von 8.00 bis 16.00 Uhr.