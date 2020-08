Testzentrum in Deggendorf: Rund 90 Personen ließen sich testen

Die Corona-Teststation in Deggendorf, die am Donnerstagmorgen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eröffnet worden ist, wird sehr gut angenommen. Wie Oliver Menacher, Pressesprecher am Landratsamt in Deggendorf, dem BR sagte, hatten sich bis 18 Uhr rund 90 Personen testen lassen. "Das ist eine gute Zahl. Mit so vielen hätten wir nicht gerechnet", sagte Menacher. Um 16 Uhr waren bereits 78 Abstriche genommen worden.

Erste Corona-Tests ab 13 Uhr

Um 13 Uhr nahm das Testzentrum in der Nähe des Deggendorfer Eisstadions seinen Betrieb auf – seitdem können sich die Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Terminvereinbarung auf Covid-19 testen lassen.

Betrieben wird das Testzentrum von Montag bis Freitag, 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Termine können unter 0991-3100-468 vereinbart werden. Die ersten beiden Tage (27.-28.8.) ist das Telefon von 08.00 – 18.00 Uhr besetzt. Ab Montag, 31.08.2020 ist das Telefon von Montag bis Freitag jeweils von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr besetzt.

Ergebnisse sollen binnen 24 Stunden vorliegen

Laut dem Landratsamt Deggendorf ist ein externer Dienstleister aus Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau) für den Betrieb der Teststation zuständig. Und der habe die Vorgabe, dass die Auswertung einer Testung schon innerhalb von 24 Stunden vorliegen muss. Jeder könne sich dort kostenlos auf eine mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. In der Anfangsphase liege der Fokus vor allem auf der Testung von Reiserückkehrern, Lehrkräften und Erziehern, hieß es aus dem Landratsamt Deggendorf.

Testzentren in allen Landkreisen

In allen niederbayerischen Landkreisen wird es ab September mindestens ein Corona-Testzentrum geben. Das hat die Bayerische Staatsregierung am 10. August beschlossen, in jeder kreisfreien Stadt und jedem Landkreis ein Bayerisches Testzentrum einzurichten.