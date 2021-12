Testzentren bereiten sich auf Weihnachtsfeiertage vor

Die bayerischen Schnelltest-Zentren bereiten sich derzeit auf viele Menschen vor, die sich vor Weihnachten noch testen lassen möchten. Aber: Meistens geht das nur mit Termin.

Testzentren über die Feiertage geöffnet

Wie Barbara Absolon vom Bayerischen Apothekerverband dem BR auf Anfrage sagte, erlebe man zwar schon seit der Wiedereinführung der kostenlosen Tests einen deutlichen Zulauf auf Schnelltestzentren. Sie gehe aber davon aus, dass es in den Tagen vor Weihnachten noch einmal mehr wird, so die Apothekerin aus Deggendorf. Deshalb hält sie ihr Testzentrum über alle Feiertage geöffnet, "weil wir das einfach der Bevölkerung zur Verfügung stellen wollen, dass sie sich testen können, dass sie unbeschwert in die Feiertage gehen können".

Testtermine sind knapp

Die Apothekerin appelliert an alle, die Weihnachten in großen Gruppen verbringen, sich vorab noch einem Corona-Test zu unterziehen: "Das ist einfach eine Sicherheit, die dann gegeben ist und man kann viel unkomplizierter miteinander umgehen. Wem ich es natürlich ganz besonders ans Herz lege, sind die Ungeimpften oder die, die noch nicht zum Boostern gekommen sind". Laut Absolon sollten Testwillige sich aber beeilen, da viele Teststationen nur mit Termin testen würden. Diese seien - genauso wie Selbsttests für daheim - derzeit schwer zu bekommen.

Mehr Tests aufgrund verschärfter Regeln

Auch das Bayerische Rote Kreuz, einer der größten Testzentrums-Betreiber in Bayern mit über 300 Teststationen, berichtet, dass sich das Testaufkommen um ein Vielfaches in den vergangenen Wochen erhöht hat. "Im Moment testen wir am Tag fünfmal so viele Menschen wie das noch im Sommer der Fall war", sagt Sprecher Sohrab Taheri. Ob das hohe Aufkommen mit den anstehenden Feiertagen zusammenhängt, kann Taheri nicht sagen. Er begründet den Ansturm eher damit, dass immer mehr 3G plus- und 2G plus-Regelungen in Kraft treten, wofür die Menschen zusätzlich Schnelltest-Zertifikate benötigen.

BRK orientiert sich am Testbedarf

Die Vorbereitungen auf die Weihnachtsfeiertage laufen laut dem BRK-Sprecher sehr unterschiedlich: Je nachdem, wo Bedarf herrsche, werden Testzentren über die Feiertage geöffnet und Personal wird aufgestockt. Auch das BRK empfiehlt, sich vor den Feiertagen noch testen zu lassen, da es neben der Impfung die Maßnahme sei, die in der Pandemie am meisten helfe. "Das Angebot ist da und die Tests sind auch kostenlos. Insofern: Nutzen, denn nur Impfen und Testen wird uns in den nächsten Wochen helfen", so Taheri.

Wenig los am Regensburger Dultplatz

Beim städtischen Testzentrum am Regensburger Dultplatz ist von einem Andrang zumindest am Dienstagvormittag nichts zu sehen. Nur vereinzelt kommen Menschen zum Testen - aus den verschiedensten Gründen: Freitesten, 2G plus, Flug nach Amerika, aber auch der Schutz der Familie an Weihnachten wird des Öfteren als Grund genannt.

Die Betreiber rechnen auch nicht mit einem höheren Aufkommen als sonst vor den Feiertagen. "Tatsächlich ist es im Vergleich zum letzten Jahr in diesem Jahr entspannter, was aber vermutlich an den mehreren Testzentren liegt. Im letzten Jahr gab es ja tatsächlich nur uns als Anlaufstelle. Jetzt mittlerweile sind wir ja gut aufgestellt im Stadtgebiet und daher denke ich, verteilt es sich dadurch recht gut", sagt Melanie Neuhoff vom Katastrophenschutz. Ihr Testzentrum hat deshalb am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.