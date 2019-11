Testwoche: Unterfranken rechnet mit weniger HIV-Neuerkrankungen

In ganz Bayern machen in dieser Woche Gesundheitsämter, Aids-Beratungsstellen und -Hilfen auf das Thema HIV aufmerksam. "Test jetzt" lautet das Motto der Aktionen. Das Ziel: Menschen dazu bringen sich auf HIV testen zu lassen. In Unterfranken infizieren sich laut Aids-Beratung der Caritas jährlich etwa 25 bis 30 Personen mit HIV. Die Beratungsstelle erwartet, dass die Zahlen in den kommenden Jahren leicht zurückgehen.

Rückgang der Infektionen, Anstieg der Diagnosen möglich

Die Zahl der neuen HIV-Diagnosen hingegen kann im Regierungsbezirk vorübergehend trotzdem steigen. Grund ist, dass viele Betroffene sich bereits vor einiger Zeit infiziert haben, jedoch erst später einen Test machen. Sie wissen also nicht, dass sie infiziert sind. Insbesondere in den ländlichen Regionen sei dieses Phänomen zu beobachten, sagt Michael Koch von der Aids-Beratung der Caritas in Unterfranken. 2019 liegt die Zahl der neuen Diagnosen voraussichtlich über dem Schnitt der Vorjahre. Der Anstieg der Diagnosen sei somit ein Hinweis darauf, dass sich Personen mit einem Risiko früher testen lassen. "Eine frühzeitige Diagnose kommt der Gesundheit der Betroffenen zugute und kann neue Infektionen zuverlässig verhindern", heißt es von der Aidsberatung.

600 HIV-Tests in den letzten Jahren

Wer fürchtet, sich mit HIV infiziert zu haben oder mögliche Symptome bemerkt hat, kann sich bei der Aids-Beratung Unterfranken testen lassen. Im Jahr 2013 bot die Beratungsstelle erstmals einen HIV-Schnelltest an. Seitdem haben dort mehr als 600 Personen einen anonymen HIV-Antikörpertest durchführen lassen.

Mehrere Aktionen zum Thema HIV

Im Rahmen der Aktionswoche gibt es in Unterfranken auch mehrere Veranstaltungen zum Thema. Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember will ein Aktionsbündnis eine überdimensionale rote Schleife in den Weinbergen unterhalb der Würzburger Festung ausbreiten. Außerdem zeigt das Programmkino "Central" an diesem Tag drei Filme zum Thema HIV. Dort findet auch eine Gedenkveranstaltung statt.