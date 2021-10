Testverweigerer an Schulen sind ab sofort Schulschwänzer

Seit Beginn des Präsenzunterrichts gilt in Bayern: Nur Getestete, Genesene und Geimpfte dürfen die Schule betreten. Einige Eltern lehnen aber ab, dass ihre Kinder sich testen müssen. Mit der Folge, dass die Kinder nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. Das will die Staatsregierung nicht mehr hinnehmen. In der Begründung zur aktuellen Änderung der Corona-Verordnung steht es ganz deutlich: Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen wollen und deshalb nicht am Unterricht teilnehmen dürfen, verletzen jetzt grundsätzlich die Schulpflicht.

Und das kann sanktioniert werden: Laut bayerischem Erziehungs- und Unterrichtsgesetz drohen Bußgelder. Dieser Paragraph ist eigentlich für Schulschwänzer gedacht, die aus anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen. Wie hoch die Bußgelder dann wirklich sind, hängt von der jeweiligen Kommune ab. Bisher wurden Testverweigerer von den Schulen wie Langzeit-Erkrankte behandelt. Das heißt, die Kinder bekamen über die Lehrer Unterrichtsmaterial, zum Beispiel Arbeitsblätter.

Testverweigerer offenbar kleine Minderheit

Wie viele Schüler tatsächlich betroffen sind, ist unklar. Nach Angaben des Kultusministerium wird das nicht zentral erfasst. Der Vorsitzende des Bayerischen Elternverbands, Martin, Löwe, sagte dem BR, nach seiner Kenntnis hätten 0,28 Prozent der Schüler am Vortag unentschuldigt gefehlt. Diese Zahl beziehe sich aber nicht nur auf die Testverweigerer, sondern auf alle Schulschwänzer. Es handele sich also nur um eine kleine Minderheit der Schülerinnen und Schüler.

Der Elternverband wolle dazu momentan noch nicht groß Position beziehen, so Löwe. Er begrüße die Maßnahme aber, weil dadurch Rechtssicherheit für die Schulleitungen gegeben sei. Außerdem lasse sich der Präsenzunterricht nur mit Hilfe von Tests garantieren.