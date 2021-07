Testpflicht, Quarantäne, Impfen: Die Unsicherheit vor dem Urlaub

Die Verunsicherung ist groß. Vor allem unter denen, die eine Urlaubsreise planen. Gabi Budinger zum Beispiel: Die Marketing-Managerin und Mutter aus München hatte mit ihrer 15-jährigen Tochter schon alles geplant. "Ursprünglich wollten wir zu dritt nach Mallorca in das Haus von Freunden und ich danach noch ein paar Tage mit meiner Tochter nach Paris."

Quarantäne droht: Familienurlaub verkürzt

Mallorca und ganz Spanien gelten inzwischen als Hochinzidenz-Gebiete. Auch in Frankreich sind zuletzt die Infektions-Zahlen drastisch gestiegen. Wer also aus Spanien und Frankreich nach Deutschland zurückkehrt, wird voraussichtlich an der Grenze einen Corona-Test vorlegen müssen. "Für meinen Mann und mich ist es kein Problem, wir sind geimpft, aber wir haben eben eine 15-jährige Tochter. Bei der wird es dann etwas schwieriger: Zehn Tage Quarantäne und dann vielleicht nach fünf Tagen frei testen."

Söder: "Schon Chance verpasst worden"

Die Konsequenz: Mallorca bleibt auf der Urlaubsliste, das anschließende Wochenende in Paris ist gestrichen. Gabi Budinger ist sauer. Fast so sauer wie Markus Söder, der eine Testpflicht für Reiserückkehrer nicht erst Anfang September haben will, sondern schon ab 1. August. Die Schuld für die Verzögerung sieht er in Berlin. Im BR-Interview kritisierte er eine wenig vorausschauende Planung seitens der Kollegen in der Bundespolitik: "Die Wahrheit ist doch, die deutschen Ferientermine stehen seit längerer Zeit fest. Viele kommen schon wieder zurück aus den Ferien. Es ist schon eine Chance verpasst worden."

Auch Aiwanger befürwortet Testpflicht

Bei der Forderung nach einer vorgezogenen Testpflicht für Reiserückkehrer kann sich Söder auf seinen Koalitionspartner Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verlassen - anders als beim Thema Impfen. Aiwanger ist bekennender Test-Befürworter, er könne es grundsätzlich nur begrüßen, wenn jeder, der ins Land zurückkommt, sich auch testen lässt. "Eigentlich reicht da die eigene Vernunft dazu. Für diejenigen, für die die Vernunft nicht reicht, ist es vielleicht auch gut, die Testpflicht hier an der Grenze vorzuschreiben," sagte Aiwanger heute.

Testpflicht nur für Ungeimpfte

Geimpfte und Genese will Söder ausdrücklich von der Testpflicht ausnehmen. Von ihnen gehe kaum ein Sicherheitsrisiko aus. Außerdem sieht Söder darin auch einen Anreiz, sich impfen zu lassen. Es sei verfassungsrechtlich geboten, dass Geimpfte wieder ihre maximalen Freiheiten zurückbekämen.

Infektiologe: Schlechte Datenlage zu Reiserückkehrern

Der Regensburger Infektiologe Bernd Salzberger äußerte sich im BR-Interview eher skeptisch, wie sinnvoll eine Testpflicht für ungeimpfte Reisende überhaupt ist. Wie viel Reiserückkehrer zum Infektionsgeschehen beitragen, sei immer noch nicht einfach zu beantworten: "Dazu gibt es leider nur sehr wenige Studien und auch die großen Testaktionen, wie wir sie auch in Bayern gehabt haben, sind nicht gut wissenschaftlich begleitet worden", sagte Salzberger.