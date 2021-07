Testpflicht in Seniorenheimen: Caritas kritisiert "Hin und Her"

Wer noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für einen Besuch in einem bayerischen Alten- oder Pflegeheim künftig wieder mehr Vorbereitung einplanen. Unabhängig vom Inzidenzwert gilt ab 16. August für nicht geimpfte Besucher eine Corona-Testpflicht. Beschäftigte, die noch nicht geimpft sind, müssen sich zweimal pro Woche testen lassen. Das Gleiche gilt in Pflegeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Schutzmaßnahmen gegen eine vierte Corona-Welle

In Zeiten von wieder ansteigenden Infektionszahlen und vielen Reiserückkehrern aus Hochinzidenzgebieten will die Staatsregierung mit dieser Neuregelung vulnerable Gruppen besser vor einer möglichen vierten Welle schützen. Die Rückkehr der Testpflicht kommt allerdings nicht überall gut an.

Kritik von der Caritas und Kommunaler Altenhilfe Bayern

Doris Schneider, die Geschäftsführerin der Caritas-Altenheime in der Erzdiözese München und Freising moniert, dass die Testpflicht erst Anfang Juni für Landkreise mit einem Inzidenzwert unter 50 abgeschafft worden war: "Dieses ständige Hin und Her bei den Vorschriften ist nicht nachvollziehbar. Wir müssen das jetzt wieder gegenüber den Angehörigen kommunizieren und dort nimmt das Unverständnis zu", kritisiert sie. Mit dem Überschreiten des 50er-Inzidenzwerts wären Tests ohnehin wieder verpflichtend geworden - man hätte besser an der alten Regelung festhalten sollen, findet die Caritas-Managerin.

Alexander Schraml, der Vorstand der Kommunalen Altenhilfe Bayern begrüßt grundsätzlich die Testpflicht für nicht geimpfte Beschäftigte. Bei der neuen, inzidenzunabhängigen Testpflicht für nicht geimpfte Besucher und damit verbundenen Einlasskontrollen allerdings ist er wie seine Kollegin von der Caritas skeptisch: "Die Bewohnerinnen und Bewohner sind durch die Impfung weitgehend geschützt, deshalb bitten wir die die Politik uns hier nicht mit Vorschriften zu überfluten", so Schraml.

Lob von Verbänden der privaten Pflegeeinrichtungen

Private Pflegeheime begrüßen dagegen die Rückkehr der verpflichtenden Corona-Tests: "Mit der Entscheidung für eine Testpflicht für nicht geimpfte Besucherinnen und Besucher erhöht die Landesregierung die Sicherheit in den Pflegeheimen", sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Kai Kasri. Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz fügt hinzu, die Testpflicht sein ein hilfreicher Baustein, um die Pflegeheime auch bei weiter steigenden Infektionszahlen für Besuche offen zu halten.