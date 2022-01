Testpflicht in Kitas: Eltern haben wenig Probleme

Erstaunlich entspannt kommen die Eltern mit ihren Kindern am Morgen zum Kindergarten in Auhausen. Drei Gruppen mit auch kleinen Krippenkindern hat die Einrichtung in dem Dorf zwischen Oettingen und Wassertrüdingen. Alle Kinder haben schon einen Corona-Test hinter sich. "Das bauen wir in der Früh in unser Morgenprogramm ein, ganz entspannt, ohne Stress", sagt eine Mutter. "Wir sind froh, dass es die Testpflicht endlich gibt", pflichtet eine andere bei. "Wir kennen das von unserem Schulkind und haben es freiwillig sowieso schon länger gemacht", sagt sie. "Es gibt ein bisschen mehr Sicherheit."

Testpflicht für den Kindergarten: Eltern testen zu Hause

Ab sofort müssen Kinder drei Mal in der Woche getestet werden, wenn sie eine Kindertagesstätte besuchen. Eltern machen dies zu Hause und erklären schriftlich, dass das Kind negativ getestet ist. Ein entsprechendes Formular hatten heute fast alle Eltern dabei, erklärt Einrichtungsleiter Markus Popp. Nur eine Mutter musste aufgrund von Sprachschwierigkeiten ihr ungetestetes Kind wieder mit nach Hause nehmen. Zwei ziemlich hohe Papierstapel haben sich in Popps Gruppenraum im evangelischen Kindergarten "Kleine Oase" angesammelt. Auf einem liegen die Erklärungen der Eltern. Auf dem anderen befinden sich die sogenannten Berechtigungsscheine für die Apotheke.

Corona-Tests kostenlos aus der Apotheke

Von den Erzieherinnen und Erziehern haben die Eltern in der vorigen Woche schon die Berechtigungsscheine für die Apotheke bekommen. Mit diesem Schein bekommen sie kostenlos einige Tests ausgehändigt. Den abgestempelten Schein geben sie anschließend wieder in der Kindertagesstätte ab. "Kein Problem", sagt eine Mutter. "In unserer Apotheke waren noch genügend Tests vorhanden". Für manches Kleinkind war der Abstrich in Mund oder Nase noch ungewohnt. Andere haben schon mehr Erfahrung.

Viele Kinder sind bereits an Corona-Tests gewöhnt

Routiniert erklärt die fünfjährige Lena, wie ein Test funktioniert. "Ich hole den Stab raus, manchmal unter der Zunge, manchmal in der Nase, dann kitzelt es ein bisschen. Wenn zwei Striche da sind, bin ich positiv. Dann kann ich nicht kommen." 412 Mal habe sie das bereits gemacht, sagt Lena. Die meisten Eltern halten die Tests für vertretbar. "Ich finde, die Kinder nehmen keinen Schaden", sagt eine Mutter. "Vielleicht haben sie manchmal keine Lust, aber so ein Test ist nicht schlimm für Kinder". Ein Speicheltest tue nicht weh, sagen andere Mütter.

Wichtig, dass die Kita offen bleibt

Viel wichtiger ist den Eltern, dass die Kita offenbleiben kann. "Die Kinder brauchen die Spielpartner und die Abwechslung", sagen die Mütter. Im Stuhlkreis im Gruppenraum werden erstmal alle Kinder gezählt. Ein Mädchen darf für den heutigen Tag eine Perle auf eine Schnur fädeln. Und jedes Kind berichtet kurz über sein Weihnachtsgeschenk. Mehrere Stunden lang sind die Kinder betreut und lernen Dinge, die sie zu Hause so nicht mitbekommen würden. Das Testen sei dabei kein Problem, sagt ein Vater. "Wir wollen ja die Krankheit nicht zu Hause haben."

Pooltests wären allen lieber

Einrichtungsleiter Markus Popp seufzt über den Papierkram, der mit der Testpflicht zusammenhängt. "Wir hoffen, dass wir im Februar mit Pooltests starten können", sagt er. Diese Lolly-Pool-Tests seien PCR-Tests und ihr Ergebnis damit sicherer. "Außerdem testen wir Erzieher dann in der Einrichtung und können sicher sein, dass wirklich jedes Kind getestet wird", sagt Popp. Der Testaufwand sei für das Personal insgesamt leichter zu handhaben als der Papierkram, meint Popp. Im Stuhlkreis mit den Kindern ist Corona nur eine klitzekleine Ansage wert. Ansonsten geht es um den Winter, um Weihnachten und um einen kleinen Fuchs, der jetzt zwei Wochen lang Ruhe hatte, so ganz ohne Kinder im Kindergarten.