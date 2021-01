Testpflicht in abgelegenen Grenzregionen wird zur Bürde

Beim EDEKA in Reit im Winkl im Landkreis Traunstein gibt es momentan keine langen Schlangen an der Kasse. Seit Beginn des zweiten Lockdowns fährt der Supermarkt 70 Prozent weniger Umsatz ein. Das Hauptgeschäft macht Inhaberin Claudia Mayer mit Touristen. Aber die fehlen jetzt. Hinzu kommt auch noch die wöchentliche Testpflicht für ihre drei österreichischen Angestellten, die dem Betrieb zusetzt.

Nach der aktuellen bayerischen Teststrategie müssen Grenzpendler jede Woche einen negativen Coronatest vorweisen. "Wir überlegen, ob wir unsere österreichischen Angestellten ausstellen", sagt Claudia Mayer. Ab Februar wird sie ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken. "Wie soll ich in dieser Situation auch noch wöchentlich Tests für drei Mitarbeiterinnen bezahlen", sagt sie.

Zu lange Anfahrt zur kostenlosen Testmöglichkeit

Die kostenlose Alternative wäre, ihre österreichischen Angestellten einmal wöchentlich zum kommunalen Testzentrum nach Traunstein oder nach Rosenheim zu schicken. Die reine Fahrzeit von Reit im Winkl hin und zurück: mindestens eineinhalb Stunden. Nicht jedes Unternehmen kann das auf die Arbeitszeit anrechnen oder die Spritkosten übernehmen, und die Kosten für einen Test beim Arzt müssten Grenzpendler nun selbst zahlen. Aus Verantwortung ihren Mitarbeiterinnen gegenüber ist das für Claudia Mayer keine Option.

Personalerin organisiert nur noch Corona-Tests

Die Firma Halton Foodservice mit Sitz in Reit im Winkl beschäftigt 166 Mitarbeiter und hat mit einer eigenen Personalabteilung mehr Ressourcen, ihre Angestellten zu unterstützen. Momentan hat die Personalerin Andrea Riedl nur eine Aufgabe: Corona-Tests für 40 österreichische Mitarbeiter zu organisieren. Das Unternehmen verbaut Luftreinigungssysteme in Großkantinen.

Vorläufiges Schlupfloch: Schnelltests in Tirol

Nach vielen Telefonaten mit österreichischen und deutschen Behörden, hat Andrea Riedl immerhin ein temporäres Schlupfloch gefunden. Jetzt schickt sie ihre österreichischen Kollegen nach Tirol in sogenannte Screening-Straßen zum kostenlosen Schnelltest. Viel unkomplizierter, sagt ihr Kollege Manuel Kirchner aus Kufstein: "Innerhalb von zehn Minuten war das Ergebnis da, wenn man dagegen wie zuvor tagelang auf das Ergebnis warten muss, ist das natürlich fraglich."

Auch der Schnelltest zählt als offizieller Nachweis in Bayern, vorausgesetzt, die Zertifizierung stimmt. Aber auch das könnte nur eine vorübergehende Lösung sein. Die Tiroler Test-Kampagne läuft offiziell nur noch bis Sonntag.

Auch Hausarzt befürwortet hochwertige Schnelltests

Auch der Hausarzt Florian Hartmann befürwortet hochwertige Schnelltests. In seiner Praxis in Reit im Winkl kamen zeitweise 70 Pendler pro Woche zum Testen mit dem herkömmlichen PCR-Verfahren - zusätzlich zu den Patienten mit Symptomen. Damit stieg die Wartezeit auf die Ergebnisse auf vier Tage. "Berufspendler-Abstriche machen keinen Sinn, weil es die Kapazitäten der Labore überfordert, sodass man die Abstriche auf symptomatische Patienten konzentrieren sollte", sagt Hartmann. Damit käme man schneller zum Ergebnis, könne medizinisch effektiver arbeiten.

Mobile Teststation für Berufspendler im Gespräch

Inzwischen ist das Test-Dilemma in Reit im Winkl auch beim Landratsamt in Traunstein auf dem Tisch. Momentan wird noch geprüft, ob das Rote Kreuz einmal pro Woche speziell für Berufspendler eine mobile Teststation aufbaut. Dem Roten Kreuz zufolge liegt der Bedarf in der Region bei etwa 80 Personen.