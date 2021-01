Testpflicht für Pendler: Unternehmen wollen zügige Abwicklung

Nachdem sich am Montagmorgen wegen der Testpflicht für tschechische Pendler lange Staus und Warteschlagen vor dem Testzentrum am Grenzübergang in Furth im Wald im Landkreis Cham gebildet haben und viele tschechische Arbeitnehmer zu spät zur Arbeit kamen, fordern die Unternehmen in der Region eine schnellere Abwicklung an der Grenze.

Buslinien ausgefallen, Baustellen-Teams nicht vollzählig

Viele Unternehmen berichteten von erheblichen Einschränkungen: Buslinien seien ausgefallen, weil Busfahrer nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheinen konnten. Handwerker auf Baustellen hätten gefehlt. Produktionen konnten nicht anlaufen, weil die Teams nicht vollständig waren, da die Arbeitnehmer noch im Stau oder in der Warteschlange an der Teststation standen.

Richard Brunner von der IHK, zuständig für die Regionen Cham und Pilsen sagte zum Bayerischen Rundfunk: "Die Wirtschaft wünscht sich mehr Planbarkeit. Diese Regelung ist am Freitag angekündigt worden, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft getreten und am Montag soll es funktionieren. Es ist ohnehin beachtlich was hier in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt wurde. Aber trotzdem ist diese Regelung, dass sich tschechische Arbeitnehmer drei Mal in der Woche testen lassen sollen, fast nicht umsetzbar."

Pendler bekommen Ergebnis aufs Handy

Die tschechischen Pendler dürfen nur in Deutschland arbeiten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Viele Pendler empfanden die lange Wartezeit am Montag als Schikane. Viele standen erst lange mit dem Auto im Stau und dann noch mindestens eine halbe Stunde bei rund minus drei Grad draußen vor dem Testzentrum in der Schlange.

Nach dem Schnelltest dürfen die Pendler weiterfahren. Innerhalb vom 15 Minuten sollen sie das Testergebnis per E-Mail auf ihr Handy bekommen - also noch bevor sie am Arbeitsplatz eintreffen. Wer ein negatives Ergebnis hat, darf in die Arbeit. Wer ein positives bekommt, muss umdrehen und sich zuhause in Quarantäne begeben. Doch selbst die, die sich schon vorher haben testen lassen und ein aktuelles negatives Ergebnis vorweisen konnten, mussten lange im Stau warten. Es gibt zu wenig Fahrbahnen.

Zwei positive Tests festgestellt

An den beiden kurzfristig errichteten Schnelltest-Stationen Furth im Wald und Waldmünchen sind zwischen 5 und 9 Uhr fast 900 Schnelltests durchgeführt worden. Bei zwei davon war das Ergebnis positiv. Die betroffenen tschechischen Grenzpendler durften nicht mehr an ihren Arbeitsplatz und müssen nun zuhause in Tschechien in Qurantäne. Das hat das Landratsamt Cham am Nachmittag bekannt gegeben.

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) nannte den heutigen Start der beiden Stationen angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, die man dafür hatte, "durchaus gelungen". Man werde aber die Abläufe nach den Erfahrungen optimieren. So sollen die Testkapazitäten vor allem am Übergang Furth im Wald erhöht werden und statt der bisher zwei Teststrassen künftig sechs zur Verfügung stehen. Die Stationen sollen auch Nachmittags auf sein und am Sonntag, um den Andrang zu entzerren. Ein Security-Team soll Parkplätze und das Warten professionell managen. Über die Arbeitgeber erhalten die tschechischen Grenzpendler außerdem noch genauere Informationen zum Test und zur Vorabregistrierung.

Testpflicht könnte länger beibehalten werden

Am Montagmorgen hatten sich erst gegen 9 Uhr der Stau und die Warteschlangen aufgelöst. Löffler will unbedingt, dass die Grenzen offenbleiben. Die rund 4.500 Tschechinnen und Tschechen, die täglich in den Landkreis Cham pendeln, würden dringend gebraucht. Sie arbeiten unter anderem in der Pflege, der Produktion, bei Logistikunternehmen oder im Handwerk.

Löffler schätzt, dass die Testpflicht noch länger beibehalten wird - vielleicht sogar noch zwei Monate.

"Tschechien ist nun mal ein Hochinzidenzgebiet und solange die Mutation über uns schwebt, müssen wir alles dafür tun, um maximale Sicherheit zu haben und da ist wirklich jeder Einsatz notwendig." Landrat Franz Löffler

In Niederbayern gab es zwar Schlangen vor den Teststationen - jedoch lief alles "gesittet" ab, so die Polizei. Ab 5 Uhr war der Parkplatz der Teststation in Bayerisch Eisenstein im Kreis Regen voll. Mehrere tschechische Pendler parkten entlang der B11. Es habe aber kein Verkehrschaos gegeben. Die Leute standen "geduldig" teils zwei Stunden lang in der Kälte an, heißt es. Am Grenzübergang Philippsreut, wo der Landkreis Freyung-Grafenau seine Teststation gar nicht abgebaut hatte, war es auch voll, aber deutlich entspannter als an manch anderen Übergängen. Der Landkreis hatte die Teststation außer der Reihe schon am Samstag und Sonntag geöffnet. Mehr als 1.200 PCR-Abstriche wurden dort schon am Wochenende gemacht.

Nächster Ansturm auf Teststation am Mittwoch erwartet

Am kommenden Mittwoch wird der nächste große Ansturm auf die Teststationen erwartet - denn die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Dann wird sich zeigen, ob die Abwicklung zügiger geht.

Kilometerlange Schlangen vor den Teststationen

Kilometerlange Autoschlangen haben sich am Montagmorgen zeitweise vor den Corona-Teststationen an der bayerisch-tschechischen Grenze gebildet. In Waldmünchen standen etwa 300 Fahrzeuge, in Furth im Wald um die 400, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf tschechischer Seite bildete sich dort ein drei Kilometer langer Rückstau, berichtete eine Sprecherin der Dienststelle in Domazlice (Taus) der Deutschen Presse-Agentur.

"Der Andrang war groß", erklärte auch ein Sprecher des Landratsamts Regen. Rund 500 Schnelltests seien vormittags in Bayerisch Eisenstein durchgeführt worden - alle negativ. Wegen der hohen Nachfrage sollte die eigens für Montag eingerichtete Teststation auch am Nachmittag öffnen.

Test alle 24 Stunden: "Das ist Diskriminierung"

Allein im Landkreis Regen arbeiten nach Schätzungen etwa tausend Tschechen, insgesamt fahren 35.000 bis 60.000 regelmäßig zur Arbeit nach Deutschland. Viele reagierten mit Unverständnis auf die Verschärfung. "Das ist Diskriminierung", sagte ein Pendler in Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) der Agentur CTK. Hunderte deutsche Kollegen auf der Arbeit würden nicht getestet, er aber habe zweieinhalb Stunden in der Schlange auf den Rachenabstrich warten müssen. "Wenn es wenigstens nur zweimal die Woche wäre, aber so ist das zeitlich nicht zu schaffen", sagte eine Frau, die in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) in einem metallverarbeitenden Betrieb arbeitet.

Die Forderung, die Pendler alle 48 Stunden neu zu testen, sei eine "enorme Belastung" für das Corona-Testsystem, erklärte der Präsident der Verwaltungsregion Karlsbad, Petr Kulhanek, gegenüber dem Fernsehsender CT. Es drohe, dass echte Verdachtsfälle keinen Termin mehr für einen Test auf das Virus Sars-CoV-2 bekämen.