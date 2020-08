Testpflicht: BRK rechnet mit großem Andrang in Passau

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen sich Einreisende aus Risikogebieten ab Samstag (08.08.) testen lassen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittag bekanntgegeben. Die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes stellen sich auf viel Arbeit an der Teststation in Passau ein.

Zahl der freiwilligen Tests hat sich fast verdoppelt

Schon in den letzten Tagen sei die Zahl der freiwilligen Tests nach oben gegangen, so Dieter Hauenstein vom BRK-Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz. Und zwar von anfangs 1.000 auf jetzt knapp 2.000. Am Wochenende könnten es deutlich über 3.000 werden. Hauenstein: "Wir müssen hier auf Sicht fahren. Wir können natürlich nicht genau sagen, wie viele die Testpflicht hier oder zuhause wahrnehmen. Wir sind jedenfalls vorbereitet und werden je nach Lage unser Personal ausrichten."

Teststation rund um die Uhr in Betrieb

Die Teststation auf der A3-Rastanlage Donautal-Ost ist rund um die Uhr in Betrieb. Aktuell sind täglich etwa 30 Ehrenamtliche pro Zwölf-Stunden-Schicht im Einsatz. Am Montag soll das BRK von den Covid-19-Teststationen abgezogen werden. Dann sollen Privatunternehmen diesen Job übernehmen.