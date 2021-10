Testpflicht bei Schnupfen: Viele Probleme in Bayerns Schulen

Das gibt es in Bayern bislang nur an Schulen: Wer morgens mit leichten Erkältungssymptomen aufwacht, braucht einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest, um in die Schule zu dürfen - und zwar auch, wenn er gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist. Lehrer, Schüler und Eltern stellt das vor eine Vielzahl von Problemen.

Corona-Test für Geimpfte und Genesene in der Schule

Geimpfte und Genesene genießen mittlerweile wieder weitgehende Bewegungsfreiheit in Deutschland. Dazu zählt auch, mit Schnupfen in die Arbeit zu dürfen. Für Lehrer und Schüler gilt das in Bayern seit Ende September nicht mehr. Sie müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorlegen, sollten sie mit Erkältungssymptomen in die Schule wollen. Das gilt auch dann, wenn die Symptome nur "leicht" sind.

Husten und Schnupfen als "leichte Symptome"

Nur was sind leichte Erkältungssymptome? Anders als das Robert Koch-Institut (RKI), das als Hinweis auf eine Covid-19-Erkrankung gleich eine ganze Reihe Symptome nennt, beschränkt sich das Gesundheitsministerium auf nur drei: Husten, Schnupfen und kein Fieber. Heuschnupfen ist explizit nicht gemeint, auch keine andere allergische Reaktion. Und: Wer Schnupfen hat, dem läuft die Nase, glaubt man im Ministerium. Nicht testen muss sich deshalb, wer morgens mit verstopfter Nase aufwacht. Gleiches gilt für gelegentliches Husten, Halskratzen und Räuspern.

Präsenzunterricht soll dauerhaft stattfinden

Ziel der Regelung sei es, den Präsenzunterricht in Bayern dauerhaft aufrecht zu erhalten, heißt es auf Nachfrage des BR im Bayerischen Gesundheitsministerium. Schließlich könne das Recht auf Bildung von Kindern am besten in der Schule und nicht am heimischen Laptop verwirklicht werden.

Corona-Tests bei Symptomen weiter kostenlos

Im Ministerium versichert man: Auch wenn die Tests für Erwachsene ab Montag kostenpflichtig sind und für Kinder und Jugendliche zum Jahreswechsel werden: Wer sich mit Husten oder Schnupfen testen lässt, dem zahlen die Krankenkassen die Tests.

"Sofern Personen typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 zeigen, trägt die Krankenversicherung die Testkosten." Sprecherin, Gesundheitsministerium

Dafür, dass keine Schüler oder Lehrer mit Erkältungssymptomen ungetestet im Unterricht erscheinen, sei übrigens die Schulleitung verantwortlich, heißt es aus dem Ministerium. Die Schulleitung, das sind in den allermeisten Fällen Lehrer, vertreten durch den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Dort reagiert man mit Kopfschütteln auf derlei Aussagen.

BLLV: Es geht um Hygiene statt um Bildung

Schulleiter liefen schon seit Monaten nur noch Hygienekonzepten hinterher. "Um gute Schule geht es schon lange nicht mehr", sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Die Zahl der Schulleiter gehe schon jetzt spürbar zurück. Wegen stetig steigender Auflagen im Bereich der Hygieneanforderungen wollten immer mehr Schulleiter wieder einfach nur Lehrer sein.

Lehrer zunehmend unter Druck

Wenngleich auch die Lehrer seit Beginn der Pandemie zunehmend unter Druck geraten. Längst gehe es im Unterricht mehr um das Protokollieren von Corona-Tests und Lüftungspausen als um Inhalte. "Kinder werden aufbewahrt, statt ausgebildet", sagt Bayerns oberste Lehrervertreterin. Man könne als Lehrer schon lange keine Werbung mehr für seinen Beruf machen, der sich so grundlegend verändert habe. Der sowieso schon grassierende Lehrermangel in Bayerns Grund-, Mittel- und Förderschulen werde sich weiter verschärfen, glaubt Fleischmann.

Lehrermangel könnte sich weiter verschärfen

Dabei seien Springer im Krankheitsfall schon heute kaum noch verfügbar. Die "Mobile Reserve" sei restlos aufgebraucht, um Schwangere mit Beschäftigungsverbot und Vorerkrankte in der Pandemie zu ersetzen. Schulklassen im Falle eines Lehrerausfalls aufzuteilen, sei aus Hygienegründen nicht mehr erlaubt. "Wir können uns eigentlich keinen einzigen coronakranken Lehrer mehr leisten", sagt die BLLV-Präsidentin. Und dennoch: Wer es trotz Impfung bei leichten Erkältungssymptomen nicht bis 8 Uhr mit einem negativen Test in die Schule schafft, der fällt aus.

Zahl der Testzentren in Bayern sinkt

Getestet bis 8 Uhr in der Schule zu sitzen, das halten auch viele Eltern für schlicht nicht umsetzbar. Nicht zuletzt deshalb, weil zahlreiche Testzentren in Bayern bereits dicht gemacht oder zumindest ihre Öffnungszeiten reduziert haben. Besonders in ländlichen Regionen sei es kaum möglich, sich vor Unterrichtsbeginn testen zu lassen, sagt auch Martin Löwe, der Vorsitzende des Bayerischen Elternverbands, auf Nachfrage des BR. Er fordert daher, dass an den Schulen selbst getestet werde. Einen entsprechenden Hinweis habe der Elternverband bereits an das zuständige Ministerium verschickt.

Konflikte zwischen Eltern und Lehrern befürchtet

Der Elternvertreter sieht zudem weitere Konflikte zwischen Eltern und Lehrern aufkommen. Beispielsweise bei der Einordnung der Symptome, die auftreten können. "Ein großes Problem sehe ich darin, dass Lehrer und Eltern zum gleichen Ergebnis kommen. Also ist für diesen Schnupfen oder dieses Husten ein Test notwendig oder nicht. Das könnte zu Komplikationen führen", sagt Löwe.

Schüler mit gravierenden Wissenslücken

Und dann sind da natürlich noch die Schüler. Dass Schüler die Testpflicht bei Erkältungssymptomen als Gelegenheit nehmen, um seltener zur Schule zu gehen, glaubt die Lehrervertreterin Fleischmann nicht. Zu groß sei der Druck auch auf sie mittlerweile geworden. Zwei Jahrgänge hätten bis heute kaum erlebt, was ein richtiges Schulleben bedeute. Tausende Schüler in Bayern stünden mit gravierenden Wissenslücken vor dem Übertritt aufs Gymnasium. Der Druck auf den entsprechenden Notendurchschnitt sei so groß wie nie. Hinzu kämen emotionale und psychische Schäden durch Lockdowns und Isolation.

Probleme der Eltern nach Rückkehr auf den Arbeitsplatz

Einen Anspruch auf adäquaten Distanzunterricht im Falle einer Erkrankung oder Quarantäne gebe es in Bayern nicht mehr, sagt Lehrer-Präsidentin Fleischmann. Das Kultusministerium schreibe den Schulen einen solchen nur noch in einem Umfang vor, "der den Schulen möglich ist". Und der Druck auf die Eltern, wieder am Arbeitsplatz zu erscheinen, sei mit dem Ende der Homeoffice-Regelung vielerorts wieder spürbar größer geworden.

"Eine Alternative zur Testpflicht gibt es nicht"

Und dennoch heißt es auch von Schulleitern, Lehrern und Eltern: Eine Alternative zur Testpflicht bei Symptomen auch für Geimpfte und Genesene an Bayerns Schulen gibt es nicht. Vielleicht nicht um jeden, wohl aber um einen hohen Preis, soll Schule in Bayern künftig dauerhaft in Präsenz stattfinden. Nicht nur die Eltern hoffen dafür auf die Lehrer, sondern auch die Lehrer auf die Eltern. Und die Schüler? Die hoffen, nicht wieder irgendwo dazwischen verloren zu gehen.

Eine Anfrage des BR beim Landesschülerrat blieb übrigens am Donnerstag ohne Erfolg.