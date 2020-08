07.08.2020, 13:16 Uhr

Testpersonen gesucht: Mit virtueller Realität gegen Höhenangst

Viele Menschen leiden an Phobien - Die Uni Regensburg will jetzt Menschen helfen, die an Höhenangst leiden. Deswegen sucht die Universität Freiwillige, die an einer Studie mitmachen. Hier sollen sie sich ihrer Angst stellen - mit virtueller Realität.