Test in Würzburg: Zeller Straße wird zur Einbahnstraße

Ein Teil der Zeller Straße in Würzburg ist ab Dienstag für den Autoverkehr nur noch stadtauswärts befahrbar. Die probeweise Einbahnstraßen-Regelung gilt zunächst für maximal ein Jahr und steht schon während der Testphase auf dem Prüfstand.

Nautiland weiterhin von beiden Seiten erreichbar

Die neue Einbahnstraße beginnt nach der Einmündung von der Burkarderstraße bergauf und endet vor der Einmündung in den Nigglweg. Die Einfahrt etwa zum Nautiland oder zur Umweltstation ist für Fahrzeuge also nach wie vor von beiden Seiten möglich. Für den Radverkehr bleibt die gesamte Zeller Straße in beiden Richtungen frei. Um Ausweichverkehr in das Wohngebiet Nigglweg/Schottenanger/Alte Kasernenstraße zu vermeiden, wird die Einfahrt vom Nigglweg in den Schottenanger verboten.