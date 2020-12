Test bestanden: Trockenübung im Corona-Impfzentrum in Hof

Den Oberarm mussten die freiwilligen Probanden noch freimachen, der Impfvorgang an sich wurde allerdings nur simuliert. Etwa 15 Feuerwehrmänner als Impflinge nahmen am Probelauf des Corona-Impfzentrums für Stadt und Landkreis Hof teil. Der Test sollte zeigen, dass alles funktioniert, wenn es dann auch wirklich losgeht, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) am Rande des Durchlaufs.

Corona-Impfzentrum Hof: Anzahl der Impflinge langsam steigern

Es werde im Endeffekt alles funktionieren, gab sich Ulrich Voit optimistisch. Der koordinierende Arzt im Impfzentrum wies allerdings auch auf einen wichtigen Punkt hin, der beachtet werden müsse. "Die entscheidende Aufgabe wird sein, Menschenschlangen zu vermeiden. Deshalb ist es besser, die Anzahl der Impflinge langsam zu steigern", so Voit. Man dürfe nicht Hunderte von Impfungen ankündigen, um sie am Ende nicht durchführen zu können.

Wie viele Impfungen in dem für Stadt und Landkreis Hof einzigen Corona-Impfzentrum tatsächlich durchgeführt werden, ist momentan noch nicht klar. Derzeit schätzt Döhla bei acht impfenden Ärzten etwa 60 Impfungen pro Stunde als groben Richtwert ein.

Aufklärungsgespräch dauert unterschiedlich lange

Voit sieht zudem noch ein zeitliches Problem, das ihm Sorge mache. Denn wie lange das Aufklären der Impflinge dauern werde, sei schwer einzuschätzen. Diese Gespräche, die vor jeder Behandlung stattfinden, verlaufen abhängig vom Patienten unterschiedlich lang.

Nach Aufklärungsgespräch und Impfung geht es für die Impflinge anschließend zum sogenannten Checkout. Dort wird dann der Folgetermin vereinbart, der innerhalb der ersten drei Wochen nach der ersten Impfung liegen muss.

Anfang Januar soll das Corona-Impfzentrum eröffnen

Wann aber überhaupt der erste Stich gesetzt werden kann, steht derzeit noch nicht auf den Tag genau fest. Am 27. Dezember sind in der Region Hof zunächst einmal mobile Impfteams unterwegs, um Senioren und Mitarbeiter in Pflegeheimen zu impfen. Anfang Januar soll das Impfzentrum in Hof dann an den Start gehen.