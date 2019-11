Terrorprozess: Der schüchterne Ehemann der IS-Rückkehrerin

Taha A.-J. spricht arabisch und ein paar Brocken türkisch. Er soll mitschuldig sein an der Ermordung eines fünfjährigen jesidischen Mädchens. Seit Anfang Oktober sitzt er in Deutschland in Haft.

Heute soll er vor dem Oberlandesgericht München erscheinen. Als Zeuge im Prozess gegen die 28-jährige Deutsche Jennifer W. – seine Ehefrau, die er während der Zeit bei der Terrormiliz IS geheiratet haben soll.

Aber Taha A.-J. wird wohl schweigen, um sich nicht selbst zu belasten. Sein Mandant werde vor dem Oberlandesgericht aller Voraussicht nach keine Angaben machen, sagt sein Verteidiger Serkan Alkan dem Bayerischen Rundfunk.

Verteidiger: Zeuge ein schmächtiger, kleiner Mensch

Es gibt die Sicht auf den mutmaßlichen Kindermörder Taha A.-J., gegen den die Bundesanwaltschaft ermittelt. Vorgeworfen wird ihm unter anderem Völkermord, Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Es gibt aber auch die Perspektive seines Anwalts, Serkan Alkan. "Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat er auf mich sehr verängstigt gewirkt. Mit relativ großen Augen hat er mich angeschaut", sagt Alkan. Ein schmächtiger, kleiner Mensch sei sein Mandant - mit kurz geschnittenen Haaren, einen Bart habe er nicht. "Er hat sich sehr gefreut, dass ich aufgetaucht bin. Man fühlt sich verlassen in einem fremden Land. Da klammert man sich an jeden Strohhalm."

Kritik am Umgang im Gefängnis

Sein Mandant, sagt Serkan Alkan, sei nach seiner Ankunft im Gefängnis in Deutschland nicht gut behandelt worden. In Griechenland sei die Behandlung wesentlich besser gewesen. Taha A.-J. habe sich komplett entblößen müssen, die Beamten hätten gelacht. Zum Gespräch mit ihm, sagt Alkan, sei sein Mandant trotz Kälte mit einer Dreiviertelhose erschienen.

Ein Emir für Geisteraustreibung?

Für den IS soll Taha A.-J. als Emir für Geisteraustreibung tätig gewesen sein. Er soll den Irak Richtung Europa verlassen haben, als es ihm in seinem Heimatland zu gefährlich wurde. Schließlich schnappten ihn die griechischen Behörden. Am 9. Oktober wurde er von Griechenland nach Deutschland überführt.

Im Prozess gegen seine Ehefrau, die mutmaßliche IS-Unterstützerin Jennifer W., die sich seit April vor dem Oberlandesgericht München verantworten muss, könnte er ein wichtiger Zeuge sein. Die Bundesanwaltschaft legt der 28-Jährigen unter anderem zur Last: Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Beteiligung an einem Kriegsverbrechen.

Vorwurf: Jesidisches Mädchen verdursten lassen

Laut Bundesanwaltschaft kauften die Deutsche Jennifer W. und Taha A.-J. im Sommer 2015 auf einem Sklavenmarkt eine jesidische Frau und deren fünfjährige Tochter. Jennifer W. und Taha A.-J. hätten die beiden Sklavinnen in ihrem Haus im irakischen Falludscha festgehalten. Den Ermittlungen zufolge war es für Mutter und Tochter ein Martyrium. Taha A.-J., so die Bundesanwaltschaft, "untersagte beiden die eigene Religion auszuüben und zwang sie zum Islam zu konvertieren, den Koran zu lesen sowie regelmäßig zu beten". Der 27-Jährige habe Kind und Mutter geschlagen. Und dann soll eine besonders heftige Bestrafungsaktion erfolgt sein: Taha A-J. habe das Mädchen im Freien angekettet und unter sengender Hitze qualvoll verdursten lassen.

Jennifer W. wird angelastet, dass sie nicht eingegriffen habe. "Mord durch Unterlassen" ist der juristische Ausdruck. Strafverteidiger argumentieren häufig, dass Frauen im IS-Gebiet ohnehin keine Entscheidungsfreiheit hatten. Das Familienverständnis der Terrormiliz sei ein sehr patriarchalisches.

Im Auto eines FBI-Spitzels

Jennifer W. soll sich seit September 2014 beim IS aufgehalten haben. Anfang 2016 kehrte die Angeklagte nach Deutschland zurück. Mehr als zwei Jahre war sie auf freiem Fuß. Den Sicherheitsbehörden fehlten Beweise, um sie festzunehmen. Nach ihrer Rückkehr soll die Angeklagte weiterhin in der Dschihadisten-Szene aktiv gewesen sein. Nach Aussagen von Polizisten vor Gericht wurden Bilder von Enthauptungen und eine Anleitung zum Bombenbau auf dem Handy der Angeklagten und ihrem Computer gefunden.

Als sie mutmaßlich wieder zum IS zurückkehren wollte, saß sie im Auto eines FBI-Spitzels, der vorgab sie außer Landes bringen zu wollen. Dem Spitzel erzählte Jennifer W. vom fünfjährigen Mädchen und dessen Mutter.

Anwältin Amal Clooney

Während des Prozesses hat die Mutter des getöteten Kindes ausgesagt – mehrere Tage, viele zähe Stunden. Sie spricht einen kurdisch-irakischen Dialekt und war deshalb auf eine Dolmetscherin angewiesen. Wegen eines Sprachfehlers war die Mutter nur schwer zu verstehen. Die Aussage fiel ihr sichtlich schwer.

Zunächst erkannte sie nicht die Angeklagte Jennifer W., dann wieder schon. Die Mutter ist Nebenklägerin im Prozess. Vertreten wird sie von mehreren Anwälten, unter anderem von der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, der Frau des Schauspielers George Clooney. Bisher ist Clooney noch kein einziges Mal vor Gericht erschienen. Regelmäßig anwesend ist die Berliner Anwältin Natalie von Wistinghausen.

Jesidische NGO erfreut über Verhaftung

Kurz nach der Überführung von Taha A.-J. nach Deutschland gaben die Anwälte der jesidischen Mutter eine gemeinsame Presseerklärung heraus. "Sowohl Taha A.-J. als auch Jennifer W.- drohen im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe", heißt es etwa.

Aus der Mitteilung geht hervor, dass ein hartes Urteil für die jesidische Community weltweit eine Genugtuung wäre. Obwohl die Ermittlungen gegen den 27-jährigen Iraker noch laufen und noch keine Anklage erhoben wurde, wird der Exekutivdirektor der jesidischen Global NGO Yazda, Murad Ismael, mit den Worten zitiert: "Wir freuen uns, dass ein IS-Mitglied vor einem deutschen Gericht wegen Völkermords angeklagt wird. Die Opfer des Völkermordes an den Jesiden haben fünf lange Jahre darauf gewartet, dass ihnen Gerechtigkeit zuteil wird."

Sollte Taha A.-J. tatsächlich vor Gericht landen, geht sein Anwalt Serkan Alkan davon aus, dass der Prozess wohl in Frankfurt stattfinden wird.

In München vor dem Oberlandesgericht werden sich Taha A.-J. und Jennifer W. zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder begegnen. Wann der Prozess gegen die 28-Jährige endet, ist noch vollkommen unklar.