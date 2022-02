Terroranschlag Hanau: Gedenkveranstaltungen in Mittelfranken

In Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ist mit einer öffentlichen Mahnwache an die Opfer des Hanauer Terroranschlags vor genau zwei Jahren erinnert worden. Nach Schätzungen des BR hatten sich dafür rund 120 Menschen auf dem Laufer Marktplatz versammelt.

Namen und Lebensläufe der Opfer

Bei der Gedenkkundgebung wurden alle Namen und kurze Lebensläufe der zehn Opfer des rassistischen Terroranschlags verlesen. Veranstalter waren Amnesty International (Ortsgruppe Lauf) und Caritas Nürnberger Land. Zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Lauf, der muslimischen Gemeinde Lauf und der katholischen Pfarrei St. Otto hatten sie zu dieser öffentlichen Mahnwache eingeladen. Gekommen waren auch Landrat Armin Kroder (FW) und Marlene Mortler (CSU), Abgeordnete im EU-Parlament.

Appell an Gesellschaft

Die Veranstalter und die Gemeinden betonten die Verantwortung, die jede und jeder Einzelne für unsere Gesellschaft habe. Sie riefen alle dazu auf, einen Beitrag zu Menschlichkeit und Frieden zu leisten. Denn ohne Engagement der Zivilgesellschaft könnten zivile Werte gegen Rechtsextremismus nicht verteidigt werden.

Gedenk-Aufruf auch in Nürnberg

Auch in Nürnberg hat das Nürnberger Jugendbündnis mit Unterstützung des Nürnberger Bündnis Nazistopp eine Gedenk-Demonstration auf dem Aufseßplatz angemeldet (19.02.2022/15.00 Uhr). Gerade Nürnberg hätte eine besondere Verantwortung im Engagement gegen rechte Gewalt, so die Veranstalter. Einmal aufgrund der Rolle Nürnbergs im Regime des Hitler-Faschismus, aber auch, weil der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) hier vier Verbrechen verübt und drei Morde begangen habe.

Tat war rechtsextrem und rassistisch

Beim Anschlag in Hanau (Hessen) am 19. Februar 2020 ermordete ein 42-jähriger Deutscher insgesamt zehn Menschen. In und vor zwei Shisha-Bars, einem Kiosk und einer Bar erschoss er neun Menschen aus integrierten Einwandererfamilien. Danach erschoss er in der elterlichen Wohnung seine Mutter und sich selbst. Die Behörden stuften die Tat als rechtsextrem und rassistisch motiviert ein.