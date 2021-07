Terror-Prozess: Neonazi-Aktivistin zu Haftstrafe verurteilt

Der Staatsschutzsenat verurteilte die 55-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und ordnete eine Führungsaufsicht an. Dem Vorsitzenden Richter zufolge sei bei der Fränkin eine offen nationalsozialistische Gesinnung feststellbar. Dies würde sich unter anderem an den Tattoos der Angeklagten zeigen. Sie hat demnach "Staatsfeind" auf ihrem Dekolleté tätowiert, sowie ein Hakenkreuz und den Wahlspruch der SS. Die Angeklagte nahm die Verurteilung ohne große Regung auf.

Terroranschlag auf Amtsträger geplant

Laut Urteil hat Susanne G. unter anderem einen Terroranschlag auf Amtsträger oder Menschen muslimischen Glaubens vorbereitet. Ihr Ziel war es demnach, ein Klima der Angst zu schaffen. Zuvor hat sie laut Urteil Todesdrohungen und Munition an Lokalpolitiker und einen Moscheeverein verschickt. Bei ihrer Festnahme stellte die Polizei mehrere Materialien fest, die zum Bau eines Brandsatzes verwendet werden können. Die Anwälte der beiden Lokalpolitiker, die sie bedroht hat und die als Nebenkläger in dem Verfahren auftraten, forderten zuvor acht Jahre Haft.

Angeklagte bestritt Vorwurf

Die 55-Jährige selbst hat die ihr vorgeworfenen Taten bestritten. Sie selbst sieht sich als Opfer von Polizeigewalt. Ihre Anwälte forderten einen Freispruch. Die Frau aus dem Landkreis Nürnberger Land befindet sich seit September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Susanne G. Revision einlegen.

Kontakte zu NSU-Helfern

In den vorherigen Prozesstagen wurde auch deutlich, wie sehr Susanne G. in die bundesdeutsche Neonazi-Szene involviert war. So hat sie Kontakt zu Ralf Wohlleben und André E. aufgenommen. Beide wurden als Helfer der rechtsextremen NSU-Terrorzelle im Juli 2018 verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Während die beiden in Haft saßen, hat die Heilpraktikerin Briefe mit beiden ausgetauscht. Auch persönliche Treffen fanden statt, wie Fotos im Prozess belegten. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler neben einer Hakenkreuzfahne auch Bilder auf dem Smartphone von Susanne G., die Wohlleben und André E. zeigen.

Susanne G. aktiv in der Neonazi-Szene

BR-Recherchen zeigten schon bei ihrer Verhaftung im vergangenen Jahr, dass die 55-Jährige fest in die bayerische Neonazi-Szene eingebunden ist. Die Heilpraktikerin nahm regelmäßig an Aufmärschen der bundesweit agierenden Neonazi-Kleinpartei "Der dritte Weg" teil, unter anderem in Nürnberg, Bamberg, Wunsiedel und Chemnitz. Zudem übernahm sie auch Ordner-Tätigkeiten bei Demonstrationen. Neonazis nahmen auch an mehreren Prozesstagen am Oberlandesgericht in München teil. Auch beim Urteil waren Kader der Szene vor Ort. Susanne G. scheint weiterhin fest auf die Unterstützung aus der rechtsextremen Szene zählen zu können.