Terror-Prozess in München: Angeklagter bestreitet Anschlagspläne

Der 28-jährige Nidal A. soll einen islamistisch motivierten Anschlag auf Verfassungsschützer geplant haben - sein Anwalt wies die Vorwürfe zu Beginn des Prozesses jedoch strikt zurück. "Der Vorwurf, der Angeklagte habe vorgehabt, einen Sprengstoffanschlag zu verüben, ist falsch. Der Angeklagte war nie und ist kein Salafist", erklärte Verteidiger Adam Ahmed vor dem Münchner Landgericht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem mehrfach Vorbestraften unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Der Mann habe in einer Chat-Gruppe im Internet Anschläge auf Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angekündigt und wenige Tage später um Tipps für den Bau einer Bombe gebeten. Außerdem habe er sich eine Anleitung zum Bombenbau und entsprechende Zutaten besorgt. Laut Anklage gilt der Mann als Salafist.

Mehrere Monate in U-Haft

Der 28-Jährige war ab September 2017 mehrere Monate in Untersuchungshaft, befindet sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts München wurde im Mai der Haftbefehl aufgehoben. Das Gericht hatte festgestellt, dass auf Grundlage des Haftbefehls kein dringender Tatverdacht besteht. Ob er wirklich Sprengstoff für einen möglichen Anschlag herstellen wollte, wird der Prozess zeigen. Es sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Skizze kommt den Ermittlern verdächtig vor

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in München entdeckte die Polizei eine handschriftliche Skizze, die nach Angaben der Ermittler eins zu eins einem Propagandavideo der Terrormiliz IS entspricht. In diesem Video wird gezeigt, wie man in einer normalen Küche den Sprengstoff TATP herstellen kann. Außerdem wurden im Keller der Wohnung des Angeklagten Gegenstände gefunden, die zur Herstellung des Sprengstoffs verwendet werden können: Darunter Metallkugeln, Chinaböller, Werkzeug und Schwefelsäure.

Vorwurf: Nidal A. wollte möglichst viele Menschen töten

Der Angeschuldigte habe sich, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft, mit dem Bau von unkonventionellen Sprengvorrichtungen auseinandergesetzt. Er habe sich zur Begehung eines Anschlags eine Bombenbauanleitung und Grundstoffe zur Herstellung von Sprengsätzen verschafft. Er sei fest entschlossen gewesen, durch eine Sprengstoffexplosion möglichst viele Menschen zu töten.

Bruder des Angeklagten wollte in den Dschihad

Auch der Bruder des Angeklagten ist bei Verfassungsschutz und Polizei bekannt. Samir A. wollte 2015 zu einer Terrorgruppe nach Syrien ausreisen, wurde aber am Münchner Flughafen geschnappt.

Im Mai 2016 hatte das Landgericht München Samir A. deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Möglich machte dies der Paragraf 89 a Absatz 2a im Strafgesetzbuch, der schon den Versuch einer Ausreise zu einer Terrorgruppe unter Strafe stellt. Samir A. war im vergangenen Jahr ohne Erfolg gegen das Urteil und diesen Paragrafen vorgegangen. Inzwischen wurde er aus der Haft entlassen.