Terror-Kindergarten? Türkischer Augsburg-Reporter verurteilt

Das wertete das Amtsgericht Augsburg als Verleumdung und Volksverhetzung. Diese Straftaten ahndete das Gericht mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen, in diesem Fall insgesamt 5000 Euro. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht.

Der Reporter hatte in einer Fernseh-Reportage für den türkischen Sender Ahaber über die Augsburger Kita "Kinderwelt Augsburg" berichtet. Der Journalist erklärte dabei, "die Möglichkeit, dass hier Terroristen ausgebildet werden, ist groß." Und weiter: "Wir werden hinter ihnen her sein."

Damit sei die Gülen-Bewegung gemeint gewesen, sagte der Reporter, die seinen Angaben nach hinter der Kita stehe. Bei dem Gerichtstermin herrschten wegen Terror-Befürchtungen verstärkte Sicherheitsvorkehrungen.

Hintergrund: Putsch gegen Präsident Erdogan

Die Staatsanwaltschaft hatte bei einem Geständnis eine Strafe von 50 Tagessätzen "am untersten Rand" angeboten. Das lehnte der Angeklagte ab. Er berief sich auf die Presse- und Meinungsfreiheit. Tatsächlich steht der Geschäftsführer der Kita der Gülen-Bewegung nahe. Er verweist jedoch auf regelmäßige Kontrollen durch die Behörden.

Anhaltspunkte für unrechtmäßiges Verhalten in der Kita gebe es nicht, so ein Zeuge von der Polizei vor Gericht. Der türkische Staat macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich. Der türkische Prediger Gülen lebt derzeit in den USA im Exil.