Terror-Experte zu Würzburg: Jetzt sind Gutachter gefragt

Der Terror-Experte und Professor für Sicherheitsstudien am King's College London, Peter R. Neumann, geht bei dem Anschlag von Würzburg von einem islamistischen Hintergrund aus. Das hat er am Abend im Rundschau-Interview erklärt. "Die Anzeichen, die wir bisher gesehen haben, deuten darauf hin", so Neumann. Aber die entscheidende Frage sei, ob die psychischen Vorbelastungen so stark waren, dass der Täter möglicherweise schuldunfähig sei, er also gar nicht gewusst habe, was er tat.

Gutachter müssen Vorbelastungen klären

Dabei komme es natürlich auf Gutachter an. "Bei sehr schweren Psychosen, zum Beispiel Schizophrenie, ist es unmöglich für jemanden zu wissen, was er eigentlich tut. In solchen Fällen ist er unzurechnungsfähig. Aber es gibt viele Persönlichkeitsstörungen, die durchaus auch in milderer Form auftreten können. Da ist es wirklich eine Beurteilungsfrage. Und darauf werden wir jetzt noch warten müssen", sagte Neumann.

Er lobte in dem Interview die Arbeit der deutschen Behörden und Sicherheitskräfte. Diese hätten dazu gelernt und bemerkt, dass in den vergangenen Jahren derartige Einzeltäter immer häufiger geworden seien und dass diese oft psychische Vorbelastungen hätten, so Neumann. "Deshalb wurden von Sicherheitsbehörden, aber auch von Präventionsstellen in den letzten Jahren verstärkt auch Psychologen eingestellt – um genau diese Grauzone zwischen Terror und psychischer Vorbelastung besser definieren zu können."

Islamistischer Hintergrund oder psychische Erkrankung?

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) hatte im Interview mit der B2-Radiowelt gesagt, es spreche sehr viel dafür, dass es sich um eine islamistisch motivierte Tat handeln könne. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er aber, dass es noch unklar sei, ob der Angreifer ein Terrorist war: "Wir können da heute noch kein abschließendes Urteil abgeben."

Täter tötete drei Frauen

Der anerkannte Asylbewerber aus dem Bürgerkriegsland Somalia hatte am Freitagnachmittag in der Würzburger Innenstadt wahllos auf ihm offenbar unbekannte Passanten eingestochen. Mehrere Augenzeugen versuchten den Mann in Schach zu halten, bis ihn ein Polizist mit einem gezielten Schuss ins Bein stoppen konnte. Drei Frauen starben. Sieben weitere Menschen verletzte der Täter, fünf davon schwer. Den Überlebenden geht es laut Innenminister Herrmann zwar besser. Allerdings könne es sein, dass einige von ihnen langanhaltende Schäden haben werden.