Terminservice- und Versorgungsgesetz: Psychotherapeuten dagegen

"Jetzt wird plötzlich was ganz Anderes geplant, was quer dazu liegt. Das eigentliche Problem, nämlich dass wir zu wenig Psychotherapeuten im System haben, wird überhaupt nicht thematisiert." Psychotherapeut Heiner Vogel

Und so wie den Psychotherapeuten Glaab und Vogel geht es offensichtlich vielen Menschen in Bayern: Eine Petition gegen die Pläne des Gesundheitsministers hat inzwischen über 130.000 Unterzeichner. 50.000 wären notwendig gewesen. Die Petition läuft noch bis Donnerstag. Wieso der umstrittene Absatz in das neue Gesetz gerutscht ist – das möchte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks vorerst nicht beantworten – zumindest nicht bis zur ersten Lesung des Entwurfs am Donnerstag.