Termin geplatzt - Domina schaltet Konsulat ein

Auf der Suche nach einem aus Rumänien stammenden Mann ließ eine Münchner Domina nichts unversucht. Ein Jahr lang war sie hinter dem Kunden her, der nicht zum Termin erschien, und schaltete dafür das rumänische Konsulat und einen Schafzüchterverein ein. Am Ende kam es zur Anhörung vor dem Münchner Amtsgericht über 1451,80 Euro Ausfallhonorar - inklusive Ermittlungs-, Anwalts- und Gerichtskosten. (Az.: 275 C 4388/18).

Adresse per Internet ermittelt

Per Internetrecherche hatte die Frau herausgefunden, dass ein Mann mit dem genannten Namen mit Schafen handelte. Sie fragte bei einem Schafzüchterverein nach, dann beim rumänischen Konsulat - beides Mal Fehlanzeige. Im Internet stieß die Domina schließlich auf eine Adresse.

Falscher Beschuldigter muss aus Rumänien anreisen

Doch der Mahnbrief der Domina ging an den Falschen. Der alte Mann aus Rumänien bekam daraufhin Ärger mit seiner Ehefrau - und musste auch noch zum Gerichtstermin nach München reisen. Dort stellte sich heraus, dass sich möglicherweise ein Geschäftspartner seiner Identität bedient hatte.

Domina entschuldigt sich bei Rentner

Das Gericht brachte die Domina, die sich mit ihrer Forderung auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bezog, dazu, die Klage zurückzuziehen. Zu den 300 Euro Gerichtskosten, die sie nun selbst bezahlen muss, kommen noch die Reisekosten für den Rentner aus Rumänien. Die Frau, die seit 20 Jahren ein Münchner Domina-Studio betreibt, hat sich bei dem zu Unrecht Verdächtigten bereits entschuldigt.